Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, ünlü isimlerin katılımıyla açıldı. Pandemi nedeniyle sadece Türk sanat galerilerinin katıldığı fuar, pazar gününe kadar sanatseverleri ağırlayacak

Covid-19 illeti, maalesef her yıl Eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren Contemporary Istanbul'un 15'inci edisyonunu da vurmuştu! Pandemi nedeniyle önce Aralık, ardından da Mayıs ayına ertelenen Contemporary Istanbul (CI), kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla önceki gün Lütfi Kırdar Rumeli Salonları'nda sanatseverlere kapılarını açtı.



Sabah-Daily Sabah, Şamdan Plus ve Vogue'un basın sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğundaki 15. Contemprory Istanbul'da, Türkiye'den 26 sanat galerisinin sanatçılarının yüzlerce eseri sergileniyor. Merakla beklenen Contemporary Istanbul'un açılış gününde ben de oradaydım.



İş, cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimler, aylar sonra gerçekleşen bu ilk sanat etkinliğinde bir araya geldi. Hem bir sanat etkinliğine katılmayı hem de sosyalleşmeyi çok özledikleri her hallerinden belli olan ünlüler, pandemi kuralları çerçevesinde galerileri gezip tek tek eserleri inceledi.



Tabii eser sahibi sanatçılarla ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmediler. Pazar gününe kadar açık kalacak bu ülkemizin en önemli çağdaş sanat fuarını kaçırmayın derim.