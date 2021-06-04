Flört etmeye başladıklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı, bugün vuslata eriyor. Nisan başında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan aşıkların düğünüyle ilgili detayları da benden öğrenin. Gezer ile Çarmıklı, prensip olarak 4 Haziran'ı belirlemişti ama 1 Haziran'daki yeni normalleşme kararlarını bekledikleri için kesinleşmemişti. Kısıtlamalar gevşetilince de 4 Haziran için yakınlarına davetiyelerini gönderdiler. Aşıklar bu akşam, Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde kıyılacak nikahla bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' diyecek.







60 KİŞİ ŞAHİTLİK EDECEK

Yeni genelgeyle, düğünlerde 100 davetliye kadar izin verilse de, Nazlı Çarmıklı ile Murat Gezer, bu mutlu günlerine şahitlik etmeleri için 60 kişi davet etti. Çok sade bir düğün organize eden çiftin nikahında yiyecek-içecek ikramı olmayacak. Sade törenin ardından, yakın arkadaşları ile çok minik bir düğün partisi yapacaklar. Pandemiden dolayı bir balayı programı da yapmayan çift, önümüzdeki günlerde Bodrum'a tatile gidecek. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çifte ben de ömür boyu mutluluk diliyorum.







NİŞAN TAMAM SIRA DÜĞÜNDE

Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin ilk göz ağrıları Pırıl Çetindoğan'ın da yuvadan uçmasına az kaldı. Önceki yazdan bu yana flört ettiği erkek arkadaşı Gökhan Kokuludağ ile 28 Şubat'ta sözlenen Pırıl Çetindoğan, önceki gün de nişan yüzüğünü parmağına taktı. Pırıl Çetindoğan'ın ailesinin sahibi olduğu Pera Palace Hotel'de gerçekleşen törende, çiftin nişan yüzüklerinin kurdelesini Demet Sabancı Çetindoğan'ın annesi Özcan Sabancı kesti. 18 Eylül'de müstakbel gelinin ailesine ait Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda vuslata ermeye karar veren çift, umarım bir ömür mutlu olur.







'SANATIN RUHU' İLE EKRANA ÇIKIYOR

Sanat ve psikolojiye yıllardır ilgi duyan, hatta bu yüzden psikoloji yüksek lisansı yapan Elif Dürüst, geçen cumartesi YouTuber olarak karşımıza çıktı! Cüneyt Özdemir'in YouTube platformu için 'Sanatın Ruhu' isimli bir program hazırlayan Dürüst, önce psikologlarla sanatın insan psikoloji üzerindeki etkisini konuşuyor, ardından da sanatçılarla bir araya geliyor. İlk bölümde çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu ile bir araya gelen, öncesinde Uzman Psikolog Feriha Dildar'la pandemide insan psikolojisini ve renklerin önemini konuşan Dürüst, sanki kırk yıllık televizyoncu gibiydi; bravo doğrusu.