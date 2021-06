Ablalarından önce davranıp; Ağustos 2012'de, 23 yaşındayken Ali Kürşat ile evlenip Ayvalık'a gelin giden Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan kızı Emine Boyner le ilgili maalesef tatsız bir haberim var! Ayvalık'ta, günlerce konuşulan bir düğünle vuslata eren Ali-Emine Boyner Kürşat çiftinin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyormuş.



Hatta, aileye yakın kaynakların söylediğine göre, evlilikleri bitmek üzereymiş! Geçtiğimiz yılın Şubat ayında ikizlerinden Elif Boyner'i, Cihan Aygen'le, Ekim'de de Ayşe Boyner'i, Cem Telvi ile baş göz eden Cem Boyner'in, küçük kızının evliliğini kurtarmak için devreye girdiğini öğrendim.



Ancak Emine Hanım'ın evliliğini bitirmekte kararlı olduğu konuşuluyor. Emine Hanım'ın eşine çok aşık olduğu konuşulurdu, Ali Bey, eşini bu denli kızdıracak ne yaptı acaba! Çıkmadık candan ümit kesilmez derler. Umarım, 3 yaşındaki kızları Şira'nın hatırına, evliliklerini kurtarırlar…



HEİDİ KLUM'A TÜRK YILDIZI!

Mücevher markası Bee Goddess'in yaratıcısı Ece Şirin, mücevherleri ile dünyaca ünlü yıldızları etkisi altına almaya devam ediyor. Madonna, Kate Moss, Beyonce, Rihanna gibi ünlü yıldızlardan sonra top model Heidi Klum da Şirin'in radarına girdi.



Tom Kaulitz, eşi Heidi Klum'a, doğum günü hediyesi olarak, Bee Goddess'ın, aşkın ve güzelliğin yol gösterici pırıltısını temsil eden Venüs Star yüzüğünü hediye etti. Ünlü model, doğum günü partisinde taktığı yüzüğünü, sosyal medya hesabından da paylaştı. Markanın Star Light koleksiyonundan bir tasarım olan Venüs Star yüzüğünü, Emilia Clarke, Rita Ora ve Reese Witherspoon da takıyor.



MESLEKTAŞLARINI BİR ARAYA GETİRDİ

Giyim-kuşamına tutkun isimlere müjde! Nişantaşı'ndaki Reasürans Pasajı'nda başarılı modacı Arzu Kaprol'un kreatif direktörlüğünü üstlendiği ARZYU adında konsept bir mağaza açıldı.



Kaprol, kendi koleksiyonlarının yanı sıra, altı farklı tasarımcının daha koleksiyonlarının yer aldığı ARZYU için, mağazadan öte bir buluşma noktası olduğunu söylüyor. Kaprol, farklı alanlardaki tasarımlarını beğendiği meslektaşları için yeni bir platform yarattığını belirtiyor.



ÇOCUKLARDAN ANLAMLI SERGİ

Sosyetenin yardım melekleri, çocuklar için yine işbaşında. Push for Africa Derneği ve Parıltı Derneği, Sincan Belediyesi'nin de iş birliği ile çocukların geleceğine ışık tutmak için bir farkındalık projesi başlattı. Proje kapsamında, geri dönüşüm, atık, açlık ve yoksulluk ile ilgili çocukların çektiği fotoğraflar, Liv Hospital'da sergilenmeye başladı.



Projeye destek veren Serap Sarı, Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Funda Yılmaz, Parıltı Derneği Başkan Yardımcısı Neşe Gönül ve Sincan Belediyesi'nden Selim Eser, serginin açılışına da katıldı.