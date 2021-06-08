Koç Ailesi'nin gelini Nevbahar Koç, 47 yaşından sonra iş hayatına atılıyor! Evet, yanlış okumadınız… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısının ortasında, "Karım arıyor bir saniye" diyerek telefonunu açtığı eşi Nevbahar Koç, iş kadını olmaya karar vermiş. Nevbahar Hanım, Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Dinçköklerin gelini olan yakın arkadaşı Esra Tümen Dinçkök'ü de kendisine ortak almış.



18 yıllık eşi Raif Dinçkök ile 1.5 yıldır ayrı yaşayan Esra Dinçkök ile Nevbahar Koç, ortak şirket kurup kozmetik işine girmişler. Şimdilik markalarının adını da, ürünlerini de sır gibi saklayan ortaklar, yakında markalarına görkemli bir lansman yapacakmış. Nevbahar Hanım, markasının reklam fotoğraflarını da yakın arkadaşı da olan, dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı Mert Alaş'a çektirmiş. Çok iddialı bir marka olacağı kesin; bakalım Nevbahar Hanım, kadınları ne zaman güzelleştirmeye başlayacak.



AŞKIN İLK FOTOĞRAFI

STFA'nın veliahdı Nur Taşkent'in, pandemi öncesi 14 yıllık eşi Ela Çubukçu'dan boşandığını da, arayı çok açmadan mücevher tasarımcısı Gökçin Koçarslan ile yeni bir aşka yelken açtığını da ilk bu köşede okumuştunuz. Hatta Nur Bey'in; 50. doğum günü partisinde, Amerikalı sevgilisi Stuart Parr'dan evlilik teklifi alan, ilk eşi Özlem Önal'ın bu mutluğuna sevgilisi Gökçin Hanım ile birlikte şahitlik ettiğini de…



Ancak sosyete tarihine geçen bu olayın kahramanları, şimdiye kadar birlikte hiç görüntülenememişti. Aşkın ilk fotoğrafını yayınlamak da bana kısmet oldu. İşte mutluluğun fotoğrafı…



CAZA ADANMIŞ BİR HAFTA SONU!

İstanbul'un elitlerinin favori adreslerinden Hilton Dalaman Sarıgerme, bu sezon farklı konseptlerde programlar başlattı. Geçtiğimiz hafta sonunun konsepti ise 'Gastrojazz'dı. Misafirler, hafta sonunda cazın geçmişini ve kültürünü ustalarından dinlerken kökenindeki mutfağın lezzetlerini uzman şeflerin ellerinden tatma fırsatı buldu.



Tamer Özkan, Hazer Amani, Yiğit Mirzaoğlu, Ahmet Güzelyağdöken gibi usta şefler, tatilciler için cazın doğduğu yer New Orleans-Loisiana ve Afro Amerikan mutfaklarından mönüler hazırladı. Cazın ustaları Ferit Odman, Su İdil, Tolga Bilgin, Serdar Barçın, Eylül Ergül, Serkan Altınok, Turgut Alpbekoğlu, Enver Uraz Kıvaner ve Ozan Musluoğlu da müzik ziyafeti çekti.



İKİNCİ GALERİSİNİ TEMMUZDA AÇIYOR

Murat Pilevneli'nin bu yaz sanatı, Bodrum'da, iki farklı noktada tatilcilerin ayağına götüreceğini yazmıştım. Mandarin Oriental'da Fransız sanatçı Daniel Firman'ın sergisini açan Pilevneli, dünyaca ünlü İspanyol mimarlar Carlos Ferrater ile Borja Ferrater tarafından tasarlanan 4 bin 500 metrekarelik Kaplankaya Clubhouse'taki yeni projesini de açıkladı.



Almanya'nın önemli galerilerinden KÖ- NIG ile iş birliği yapan Pilevneli; galerinin temsil ettiği sanatçıların son dönem eserlerinden oluşan seçkiyi 8 Temmuz'da sanat tutkunlarıyla buluşturacak.