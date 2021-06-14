Yalanlar üzerine kurulu bir aşk hikayesinde son perde! Biliyorsunuz; spiker Buket Aydın, geçen yıl Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı haberlerini yalanlamış, öpüştükleri fotoğraf ortaya çıkınca yalancının kendisi olduğu anlaşılmıştı. Mart ayında ayrılmışlar ancak mayıs ayında Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın Bodrum'da yakalanmasının ardından tekrar adı Sarıgül ile anılmıştı. Bunun üzerine kameraların karşısına geçip "Emir Bey ile evlenmek istemiyorum. Emir Bey'in barışma teklifini kabul etmeyeceğim.



Bu benim için kapanmış bir konudur" demişti. Ancak Buket Aydın izdivaç hayali ile tükürdüğünü yalayıp Emir Sarıgül'e geri dönmüştü. Geçen hafta evleneceklerini de yazınca, yine yalanlama yolunu seçmişlerdi! Barışmadıklarını, görüşmediklerini ve evlilik haberimin yalan olduğunu söylemişlerdi. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış… Geçen salı Balıkçı Abdullah'ta yemek yiyen aşıkların fotoğrafını çektirememiştim. Ama önceki gün yemeğe gittikleri Azur'da kaçamadılar! Hani barışmamıştınız? Bakalım bu sefer ne diyeceksiniz!!!



TATİLİN TADINI ÇIKARIYORLAR

Mayıs ayındaki 17 günlük tam kapanmayı Bodrum'da geçiren Alize Dinçkök ile sevgilisi Başar Kozanoğlu, yine soluğu Bodrum'da aldı. Çifte, Alize Hanım'ın 2019'da boşandığı Cenk Eyüboğlu'ndan olan kızı Burçak Eyüboğlu da eşlik ediyor. Sezonluk ev kiraladıkları Bodrum Loft'ta hep birlikte tatilin keyfini çıkarıyorlar. Alize Hanım, tatilde ne kızını ne de sevgilisini ihmal ediyor.



Sevgilisiyle güneşlenip sohbet ederken kızıyla da denizde vakit geçirip onu eğlendiriyor. 12 yıllık eşinden boşandıktan iki ay sonra teselliyi gençlik aşkı Başar Kozanoğlu'nda bulan Alize Hanım'ın bir yandan evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor.



KAZAYI HAFİF ATLATTI

Dünyaca ünlü Hint mücevher markası Gem Palace'ın Türkiye temsilcisi Arzu Atabarut, talihsiz bir kaza yaşadı. Bebek'te seyir halinde olan Arzu Hanım'ın aracına arkadan gelen bir araç çarptı.



Arzu Hanım, kazayı ufak bir hasarla atlatsa da, çok korktuğu her halinden belli oluyordu. Birkaç telefon konuşmasından sonra aldığı bilgiler doğrultusunda kendisine çarpan aracın sürücüsüyle kaza raporu hazırlayıp imzalattırdı. Ardından yoluna devam eden Arzu Hanım'a geçmiş olsun diyorum.



BOĞAZ'DAN BODRUM'A

Bu yaz Bodrum'a göçen İstanbul'un popüler yeme-içme mekanlarına, Doğuş Grubu'nun gözde markalarından Lacivert Restaurant da katıldı. Boğaz'ın ünlü mekanı, İstanbul dışındaki ilk şubesini, Kaya Palazzo Resort & Residences Le Chic Bodrum'da açıyor.



17 Haziran'da misafirlerini ağırlamaya başlayacak olan mekan, pandemi koşullarına uygun olarak 1200 m2'lik iskele üzerinde 120 kişiyi ağırlayacak. Denizden tekne ile ulaşım imkanı da olan Lacivert'in, bu yazın Bodrum'un popülerleri arasına gireceğinden şüphem yok.