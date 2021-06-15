Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı ile 2017 yazından bu yana flört ettiği sevgilisi Nazlı Kayı, aralık ayında nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Müstakbel çift, pandemi nedeniyle net bir tarih belirleyemese de, düğün hazırlarının startını verdi.



Gelinlik provasına giden ve sosyal medya hesabından bunu paylaşan Nazlı Hanım, fotoğrafına "Heyecanlı" notunu düştü.







Hatırlarsanız üç yıl önce, "Oğlumun sevdiğini baş tacı ederim" diyen Arzu Sabancı'nın sonunda gönlüne göre bir gelin adayı bulduğunu yazmıştım.



Arzu Hanım'ın bu muradının gerçekleşmesine artık çok az kaldı. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



1000 BİSİKLETÇİ BOĞAZ'DA YARIŞTI

Dünyanın önemli metropellerinde düzenlenen GranFondo adlı yol bisiklet yarışı İstanbul'a da taşındı ve pazar günü ilki gerçekleşti. Turkcell'in ana sponsorluğunda ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Turkcell GranFondo'ya 15 ülkeden bin amatör bisikletçi katıldı.



Beykoz'dan startı verilen ve Boğaz'ın eşsiz güzellikleri arasında gerçekleşen Türkcell GranFondo'ya yarışçılar kadar seyirciler de büyük ilgi gösterdi. Yarışı izlemeye gelenler arasında, cemiyet hayatından birçok ünlü isim de vardı. Yarışı büyük bir keyifle izlediklerini söyleyen ünlü isimler, bir dahaki Türkcell GranFondo'ya yarışçı olarak katılmak istediklerini söyledi.



Turkcell GranFondo'nun sosyal sorumluluk yönü de vardı. Yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyenler, pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için düzenlenen kampanyaya bağışta bulundu.



LEZZETLİ BİR BEACH!

İstanbul'un yeme-içme hayatına pek çok popüler mekan kazandıran Gülin- Yücel Özalp çiftinin de bu yaz Bodrum'a göçme kararı aldığını yazmıştım. Özalp çifti, eski Hazine'nin yerinde Colonie Beach adını verdikleri mekanlarını açtı.



Kadir Alkan'ın da ortak olduğu mekanın bünyesinde, Akdeniz mutfağı ve deniz mahsullerinden oluşan mönüsüyle Blue Topaz ve Uzakdoğu mutfağının sevilen tatlarını sunan Yada Sushi hizmet veriyor. Fırat Tunçbaş'ın müzikleri eşliğinde gün boyu keyif yapabileceğiniz Colonie Beach, bu yaz Bodrum'un favori mekanlarından biri olacak gibi gözüküyor.