Hande Demir, 2011 yılında ikinci kez nikah masasına oturduğu, üç çocuğunun babası Erdinç Acar'dan 10 Temmuz 2020'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Arayı çok açmadan da eylül ayında inşaatçı Cevdet Taşçeken ile aşk yaşamaya başlamıştı.



Sevgilisi İzmir'de oturduğu için aradaki mesafe sorun olmuş, aralık ayında da ayrılmışlardı. Beş ayın ardından mayısta ilişkilerine ikinci bir şans veren aşıkların ilişkisinin yama tutmadığını, yine ayrıldıklarını duymuştum. Geçenlerde bir davette karşılaştığım Hande Hanım, Cevdet Taşçeken ile ayrıldıklarını doğruladı. Ardından da barışmalarının imkansız olduğunu söyledi.



Çok genç yaşta evlendiğini ve 17 yıl evli kaldığını söyleyen Hande Hanım, evlenmeyi hiç düşünmediğini, uzun bir süre bekar gezmekte kararlı olduğunu da ekledi. Söz konusu gönül işleri olunca büyük konuşmamak gerek. Bakalım Hande Hanım, gönlüne söz geçirebilecek mi…



RESİMLE TEDAVİ OLMUŞ

Sosyetenin ünlü isimlerinden Yasemin Kamhi, bir süredir 'ressam' kimliğiyle adından söz ettiriyor. Yasemin Hanım'ın resme başlamasının ilginç bir hikayesi olduğunu öğrendim. Geçirdiği bir sağlık sorununun psikolojik soruna dönüşmesi sonucu kendini bir yıl boyunca eve kapatan Yasemin Hanım, çok yıpratıcı olan o süreçte bir çıkış yolu olarak resmi görmüş ve resim yapmaya başlamış.



"Resim beni içinde bulunduğum sıkıntılı durumdan kurtardı" diyen Yasemin Hanım, renklerle başkalarının hayatına dokunmaya çalıştığını söylüyor. 'Her eve renk' mottosuyla ulaşılabilir fiyatlarla satış yapan Yasemin Hanım'ın eserlerine bir göz atmanızı öneririm.



NEW YORK'TA MİSTİK BİR AKŞAM

Başarılı iç mimar Alara Koçibey, 13 yıl evli kaldığı çocuklarının babası Cem Uzan'dan boşandıktan sonra gönlünü kendisinden 10 yaş küçük Eren Morova'ya kaptırmıştı. İlişkilerinin 10. yılını geride bırakan aşıklar, mayıs sonunda New York'a tatile gitmişlerdi. Pandeminin ardından yeni yeni kendine gelmeye çalışan New York'un altını üstüne getiren aşıklar, önceki gün orada Ömer-Hande Taviloğlu çifti ile buluşmuş.



Sonra da New York'ta yaşayan arkadaşları Mehmet Şükün'ün teknesine konuk olmuşlar. Hudson Nehri'ne açılıp Alara Hanım'ın deyimiyle 'mistik bir akşam' geçirmişler.



NAİM GENÇOĞLU DEDE OLMUŞ

Jival'in patronu Naim Gençoğlu, mayıs 2019'da evlenen oğlu Umur Gençoğlu ve gelini Yasemin Hekimoğlu için milyon euro harcayıp Venedik'te dillere destan bir düğün yapmıştı.



İstanbul'un elitlerinden 250 kişinin şahitlik ettiği, 2 gün 2 gece süren masal gibi bir düğünle dünyaevine giren Yasemin- Umur Gençoğlu çiftinin aşklarının meyvesi dünyaya gelmiş de, pandemiden dolayı haberimiz olmamış! İstanbul'daki nikahı dahil üç farklı gelinlik giyen Yasemin Hanım, geçen ekim ayında kızları Lea'yı dünyaya getirmiş. Yasemin Hanım ve Umur Bey anne-baba olmanın, Naim Bey de dede olmanın sevinciyle hâlâ bulutların üzerinde geziyormuş. Lea sağlıkla büyür inşallah…