Atasay'ın patronu Cihan Kamer'in kızı Simay Kamer ile Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu Ahmet Uras, 2016'da evlenmiş, geçen yıl da tek celsede boşanmıştı. Ahmet Uras, boşanmadan önce ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu, kayınpederinin şirketi, Huqqa, Huqqabaz gibi markaların içinde olduğu Q Food&Beverage'den de ayrılmıştı.



Cihan-Çiğdem Kamer çifti, birkaç gün önce eski damatları Ahmet Uras'ın Bodrum Yalıkavak'ta açtığı The Galliard Cove House'a 'Hayırlı olsun'a gitti. Cihan-Yeşim Uras çifti de eski dünürlerine evsahipliği yaptı. Cihan Kamer, bu ziyaretlerinden bir fotoğraf çektirip Instagram'dan paylaştı.



Fotoğrafın altına da, "Rabbim hayırlı, bereketli, nasipli eğlesin; dostluğumuz, kardeşliğimiz bir ömür boyu sürsün güzel abim" diye yazdı. Eski dünürlerin bu dostluğu hoşuma gitti. Umarım evlilik bitince selamı sabahı kesen ailelere örnek olur.



MANZARADA LEZZET ŞÖLENİ

Bodrum'un en gözde otel ve plajlarından biri olan Moon Beach Hotel'in patronları Ali-Erkan Ünal kardeşler, Bodrum'da yine adından çok söz ettirecek bir mekan daha açtı. Yalıkavak Kızılburun'daki Ruby Mare adını verdikleri muhteşem manzaralı mekanları, 18.00'de gün batımı partileriyle açılıyor. Bünyesinde Sushi Barba'nın da yer aldığı mekanın işletmesi ve müzik koordinatörlüğü ise Ali Sayar'a emanet.



Ali Sayar'ın DJ'lik de yapacağı mekanda canlı performanslar da gerçekleşecek. Harika günbatımı manzarası eşliğinde keyifli zaman geçirmek isterseniz; aklınızda bulunsun.



MARMARİS'TE YOLLARA DÜŞTÜLER!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, her şartta ve durumda spordan ödün vermiyor. Arkadaşım Ersin Al; yaz-kış sabah yürüyüşlerini aksatmayan, 17 günlük tam kapanma sürecinde de evcil hayvanları ile yürüyüşe çıkan Eczacıbaşı çiftini, tatil için gittikleri Marmaris'te de yürüyüş yaparlarken görüntüledi.



Orhaniye'de yolda birlikte yürüyüş yapan çift, güzel havanın da tadını çıkardı. 72 yaşındaki Bülent Bey ile 62 yaşındaki eşi Oya Hanım'ın sporun faydalarını gördüğü çok net; baksanıza ne kadar fitler…



MODAYA UYDU

İstanbul'un popüler yeme-içme, sanat ve moda markaları bu yaz sezonu uzayan Bodrum'a adeta çıkartma yaptı. Beauty Omelette markasının kurucusu ve Rene Clinic'in kurucu ortağı Nur Bilen Yavuzer de modaya uydu.



Sosyal medyanın da popüler ismi, tekstil ve kozmetik grubunun bir arada yer aldığı ikinci mağazasını, Bodrum Türkbükü'ndeki no:81 Hotel'in içinde açtı. Bodrum'dan uzun süredir mağaza konusunda talep aldıklarını ve bunu hayata geçirdikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Nur Hanım'a bol satışlar diliyorum.