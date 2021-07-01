Dünyaca ünlü yıldızların da yıllardır adeta kapı komşusu yaptığı Bodrum da pandemiden nasibini almış; geçen yaz pek gelen giden ünlü olmamıştı! İki yılın ardından Bodrum yeniden dünya starlarını ağırlamaya başladı. İlk gelenler de ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry ile nişanlısı İngiliz aktör Orlanda Bloom oldu.



İki yıl önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan, geçtiğimiz yaz Japonya'da yapacakları düğünü pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kalan çift, geçen yıl ağustos ayında kucaklarına aldıkları kızları Daisy ile Bodrum'a tatile geldi. Ünlü çift, önceki gün Bodrum Göltürkbükü'ndeki dünyaca ünlü lüks otel zinciri Aman Grubu'na bağlı Amanruya'ya check-in yaptı. Katty Perry ve Orlanda Bloom'un, kızlarıyla birlikte otelin keyfini çıkarmanın yanı sıra Bodrum'un cennet koylarını keşfetmek için tekne turu yapacaklarını da öğrendim. Bodrum'a, Katy Pery ve Orlanda Bloom ile başlayan yıldız yağmuru bakalım kimlerle devam edecek…



İKİZLER İÇİN KUTLAMALAR BAŞLADI

Derin Mermerci'nin Aralık 2019'da boşandığı Cem Aydın'dan olan ikizleri Lal ve Mila'nın 6. yaş kutlamaları erken başladı. Derin Hanım'ın, 7 Temmuz 2015 sabahı dünyaya getirdiği ikizleri için ilk kutlama önceki gün Fethiye'de yapıldı.



Kızları, sevgilisi Murat Aslan, ablası ve eniştesi Tansa-Can Ekşioğlu, yeğenleri Mehmet-Sinan Ekşioğlu ve küçük ablası Yosun Reza'dan olan yeğeni Alexander ile Hillside Club'da tatilde olan Derin Hanım, kutlamadan bir fotoğraf paylaştı. Altına da "Büyük enişteleri ile doğum günü kutlamaları" yazdı. Bakalım Lal ve Mila, babaları Cem Aydın ile doğum günlerini, nerede ve nasıl kutlayacak?



MEZUNİYET GURURUNU BİRLİKTE YAŞADILAR

1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör ile çiçeği burnunda Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Dereli'nin oğulları Kerim liseden mezun oldu. 2011'de boşanan Şebnem Dinçgör ile Mehmet Dereli, önceki gün Enka Okulları'nda düzenlenen mezuniyet töreninde oğullarının yanındaydı.



Birbirinin gözünü oymaya çalışan çoğu boşanan çiftin aksine, Dinçgör ile Dereli, oğulları ile birlikte mutluluk pozları verip sosyal medyadan da paylaştı. Bu arada törende, Mehmet Dereli'nin sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği ve geçen yıl kızı Olivia'yı dünyaya getiren sevgilisi Elaine Fonseca da vardı.



BOĞAZ'IN GÖZDESİ BUGÜN AÇILIYOR

İstanbul Boğazı'nın en popüler mekanlarından biri olan Sortie bugün kapılarını aralıyor. Eksen Group'un patronları Erol-Varol Kaynar kardeşlerin, işletmesini yeme-içme dünyasının deneyimli ismi Ergun Yıldız'a emanet ettiği mekan, sezona yeniliklerle giriyor. Hande Yener ile Berksan'ın küslüğü mazide bırakıp yeniden ortak olup Ello'yu açtığı Sortie'nin diğer yenilikleri, Balıkçı Yılmaz ve Kaşıbeyaz.



Sadece restoranları ile değil 12 kişiden oluşan dans ekibi ve DJ Çağlar Fidan ile eğlencenin de tavan yapacağını söyleyen Ergun Yıldız, "Sürprizli bir yaz bizi bekliyor" diyor…