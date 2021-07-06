Mutlu evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Hülya Koçyiğit'in büyük torunu Neslişah Düzyatan, yaz sezonunu Ege'de açtı. 5 yaşındaki prensleri Emir Aras ve 3 yaşındaki prensesleri Alara ile Bodrum'a giden çift, bol aktiviteli bir tatil geçiriyor.



Düzyatan çifti, tatilde katamaran kullanma dersi bile aldı. Bir saati aşkın süren ders sırasında zaman zaman zorlansalar da şikayetçi değillerdi. Daha sonra da dalış dersi aldılar. Daha doğrusu Neslişah Hanım ders aldı, Engin Bey de ona eşlik etti.



Çünkü ünlü oyuncunun dalgıç brövesi var. Bu aktiviteler arasında bir de fotoğraf çekimi oldu! Emir Aras, annesi ve babasının fotoğraflarını çekti. Çocuklarına romantik pozlar veren çift, daha sonra fotoğrafların nasıl çıktığını kontrol etti. Düzyatan çifti daha sonra Emir Aras ile birlikte şezlonga uzanıp yorgunluk attı.



BODRUM'DA BULUŞTULAR

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, bu ayki toplantılarını sanırım Bodrum'da yapmaya karar verdi! Bu işin şakası tabii ama Koç ailesinin fertleri neredeyse tam kadro Bodrum'da. Uzun süredir bu kadar Koç'u bir arada görmemiştim.



Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, yönetim kurulu üyeleri olan ablası Semahat Arsel, gelini Caroline Koç ve yönetim kurulu başkan vekili olan küçük oğlu Ali Koç Bodrum'da buluşup birlikte yemek yedi. Ailenin damadı İnan Kıraç'ın da yer aldığı grup, yemek sonrası maaile sahilde yürüyüşe çıktı. Bu arada bir kez daha Fenerbahçe Kulübü'ne başkan seçilen Ali Koç, yürüyüş sırasında taraftarları kırmayıp bol bol fotoğraf çektirdi.



TORUN TEZMAN DÜMENE GEÇTİ

Dünyaca ünlü yat markalarını Türkiye'ye getiren Tezmarin'in de içinde bulunduğu Tezman Holding'in patronu Erol Tezman'ın kendi adını taşıyan 9 yaşındaki torunu şimdiden dümenin başına geçti. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, anne-babası Sibel-Selim Tezman ile tatil yapan Erol'u sürat teknesinin dümeninde görüntülemiş.



Tabii hemen yanı başında babası Selim Bey ve annesi Sibel Hanım var. Anne-babasına bir tur attıran, torun Erol Tezman, ileride Tezmarin'in başına geçerse hiç şaşırmam!