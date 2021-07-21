Geçen yıl 18 yıllık evliliklerinde ikinci kez kriz yaşayıp evlerini ayıran ve bu kez boşanacaklarına kesin gözüyle bakılan Raif-Esra Dinçkök çifti ile ilgili güzel bir haberim var! Raif Bey, aylardır görüşmediği eşi Esra Hanım, oğulları Ali Raif ve Aslan Eser ile Marmaris'te demirli teknesinde tatil yapıyor. Arkadaşım Ersin Al'ın çektiği fotoğrafları görünce; oğullarının kasım ayındaki ara tatillerinde küslüğe ara verip maaile Kapadokya'ya tatile giden Dinçkök çiftinin bu kez de bayram nedeniyle küslüğe ara verdiklerini düşündüm. Ancak araştırınca öğrendim ki, öyle değilmiş!







Çifte yakın kaynaklardan aldığım bilgilere göre; bu 10 günlük bayram tatilini birlikte geçirip tekrar denemeye karar vermişler. Kendisini, yakın arkadaşı Ebru İpekçi ile aldattığı için 1.5 yıldır Nuh deyip peygamber demeyen Esra Hanım, görünen o ki, sonunda yumuşamış! Raif Bey'in, Ebru İpekçi ile yasak aşkını sonunda bitirip af dilemesi, işe yaramış anlaşılan. Umarım bu barış kalıcı olur.







DÖRDÜNCÜ NESİL İLE YOLA DEVAM

1920 yılında Embil İlaç'ı hizmete açıp Türkiye'de ilaç sanayinin kurulmasına öncülük eden Embil Ailesi, 2014'te şirketi İspanyollara satıp sektörden çıkmıştı. Ailenin dördüncü nesil temsilcilerinden İpek Embil, aile mesleğine geri döndü ve Empharma Ltd'yi kurdu. Hengo adını verdiği ilk ürününü de satışa sunan İpek Hanım, "Yoğun bir iş temposu veya eğlenceli bir partinin ardından güne dinç başlamak isteyenler için doğal gıda takviye olan Hengo'yu geliştirdik" dedi. Bu ürün, en çok eğlence tutkunlarını sevindirecektir herhalde…







HEYECANLA BEBEK BEKLİYOR!

1979'da, 50 yaşında vefat eden 'Taçsız Kral' Ayhan Işık'ın torunu Emre Levent ile eski bakanlardan Avni Akyol'un torunu Sevgi Akyol'un nikah masasına oturacaklarını ilk bu köşede okumuştunuz. 28 Ekim 2019'da Hotel Les Ottomans'da vuslata eren çiftle ilgili müjdeli haberi de ilk benden öğrenin. Çift, mutlu evliliklerini bir bebekle süslemek istemiş; Sevgi Hanım 5 aylık hamile. Umarım Sevgi Hanım da, yaklaşık dört ay sonra kucağına alacağı oğlu da sağlıkla kurtulur. Bu arada eşini çok genç yaşta kaybeden Gülşen Işık'ın torununun çocuğunu göreceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğu konuşuluyor.







KÖYDE SANAT BULUŞMASI

Hamdi Akın'ın geçen yıl hayata geçirdiği 'modern köy' projesi Bodrum Loft, bu yazın da en çok konuşulan tatil adresleri arasında. İstanbul'un elitlerinin buluşma adresleri Papermoon ve Sunset Sushi'yi bu yaz köyüne taşıyan Hamdi Akın, şimdi de Sevil Dolmacı ile birlikte köyünde Türkiye'nin ilk açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville'yi açtı. Türk ve uluslararası sanatçıların eserlerinin buluştuğu, 11 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 21 farklı eserin yer aldığı açık hava heykel parkı, önceki akşam bir davetle kapılarını araladı. Bodrum'daki sanat tutkunları, açılışa akın etti.