Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yöneticisi Mehmet Dereli, sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca ve nüfusuna almasa da 'babalık' yaptığı Olivia ile bayram öncesi Bodrum'da tatildeydi. Ancak Mehmet Bey, Bodrum'daki bayram yoğunluğunu yaşamamak için bayram arifesinde, 'kızı' ve sevgilisini alıp Bademli'deki evine gitmişti.



Bademli'deki evlerinde bayramı geçiren Mehmet Bey ve ailesinin tekrar Bodrum'da demirli teknesine döneceğini öğrendim. Bu arada Mehmet Bey'in üzerine titrediği 'kızı' Olivia, 30 Temmuz'da 1. yaşını dolduracak. Şimdilerde sosyete kulislerinde en merak edilen konu, Mehmet Bey'in Olivia'nın 1. yaşı için nasıl parti hazırlayacağı… Resmi olmasa da bir aile kuran ve çok mutlu olduğu söylenen Mehmet Bey'in, Olivia için dillere destan bir ilk yaş kutlaması planladığına şüphem yok.



EŞİNİN YERİNE KENDİSİ KİLO ALIYOR!

Fenerbahçeli eski yönetici Murat Aşık, Beşiktaşlı Gökçen Paprika ile Aralık 2019'da, babası Metin Aşık'ın vefatı nedeniyle mütevazı bir düğünle evlenmişti. Mutlu evliliklerini Ekim'de dünyaya gelecek ikizleriyle taçlandırmaya hazırlanan Aşık çifti, Bodrum'da tatilde.



İlk evliliğinden Alya adında bir kızı olan Murat Bey'e, şimdi de Bella ve Boğaç Metin geliyor. Bu arada Gökçen Hanım'ın ikiz doğuracak olmasına rağmen şimdiye kadar topu topu 11 kilo aldığını öğrendim. Eşinin yerine kiloları Murat Bey alıyor!



SIRA KÜÇÜĞE GELDİ

4 Haziran'da büyük kızları Nazlı'nın mürüvvetini gören Hakan-Banu Çarmıklı'nın küçük kızları Yasemin de yuvadan uçuyor! Murat Gezer ile flört etmeye başladıklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Nazlı Hanım'ın kardeşi Yasemin Çarmıklı'nın beyaz atlı prensinin kim olduğunu da ilk benden öğrenin: Özellikle gençlerin çok tercih ettiği yeni nesil atıştırmalığı Züber'in ortağı Murathan Kurt.



Genç iş insanı, bir süredir flört ettikleri Yasemin Çarmıklı'ya evlenme teklif etmiş, "Evet" cevabını da almış. Çok yakında isteme ve söz kesme ritüellerini gerçekleştirecek olan çift, seneye evlenmeyi planlıyormuş.



GENÇ YAŞTA BÜYÜK BAŞARI

Cem Salur ile Nalan Aksoy'un kızları Cemre Su Salur, dünya çapında pek çok aktör ve aktrisin öğrenim gördüğü Los Angeles'taki California Institute of the Arts'tan mezun olmuştu. Arnaud Mueunier'in yönettiği tiyatro oyunu 'Fore'un başrolünde oynamış, Kanadalı yazar Anne Carson'ın 'Antigone' adlı eserini Türkçe'ye çevirmiş ve yönetmenliğe soyunmuştu.



Amerika, Fransa ve İskoçya'da sergilediği oyunu, Türkiye'de de sahneye koymuştu. Öğrendim ki, henüz 26 yaşında olan Cemre Su, şubatta kapılarını açan Atlas Sinema Müzesi'nin sanat koordinatörü olmuş. Bu yaştaki bu başarıya kocaman bir alkış.