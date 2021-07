Geçen yıl ekimde nişanlanan; ancak pandemi yüzünden düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına eriyor! Büyük gün 1 Ekim 2021... "Düğünsüz damat olmaz" diyen İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz" diyen Yasemin Şefkatli, pandemi kısıtlamaları izin vermeyince önce aralıktaki, sonra da mayıs ayına aldıkları düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.



1 Ekim'de, oturdukları Zekeriyaköy'de, kır düğünüyle evlenmeye karar veren çift, davetiyeleri daha göndermemiş ama şimdiden eşi dostu arayıp o günü boş bırakmalarını istemiş. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sanırım araya yaz tatili girdiği için düğünlerini ekime bırakmış. Ancak yükselen Covid-19 rakamları herkesin gözünü korkutmuş durumda! Umarım düğünlerini üçüncü kez ertelemek zorunda kalmazlar ve gönüllerine göre bir düğünle evlenirler.



TATİLCİLER İÇİN YENİ BİR SERGİ

Bodrum, bu yaz sanatın merkezi oldu. Ahmet Güneştekin'in Art Zai'deki, Daniel Firman'ın Mandarin Oriental'daki sergileri, Kaplankaya Clubhouse'taki karma sergi ve Türkiye'nin ilk açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville'deki sergi devam ederken yeni bir sergi daha açılıyor. Yarın Maçakızı'nda, Belkıs Balpınar'ın açık hava retrospektif sergisi sanatseverlerle buluşacak.



Dünyada 'artkilim' akımının öncüsü olan Balpınar'ın kilim dokumacılığını, çağdaş sanat ve bilimle buluşturduğu eserleri, 20 Ağustos'a kadar gezilebilecek; bilginize.



KIZLARIYLA KEYİF YAPTILAR

Aziz Yıldırım'ın küçük kızı Gülşah Gordi ve eşi Murat Gordi, kızları Leyla, Zeynep ve Yasemin ile birlikte Bodrum'u mesken tutmuş durumda. Yaz başında Bodrum'daki evlerine göçen ve tatile başlayan Gordi ailesi, Kurban Bayramı'nda da adres değiştirmedi.



Gordi çifti 9, 7 ve 3 yaşlarında kızlarıyla birlikte bütün bayramı, deniz ve güneşin keyfini çıkararak geçirdi. Beach beach dolaşmak yerine evlerinin önündeki iskelede zaman geçirmeyi tercih eden Gülşah Hanım ve Murat Bey'in, kızlarıyla keyifli saatleri objektiflere de yansıdı.



TEKNOLOJİ ÜSSÜNE ÖDÜL

Birçok farklı alanlarda yatırımları olan AB Grup Holding, turizmin merkezi Bodrum'a teknoloji üssü kuruyor. Holdingin, Bodrum Türkbükü'nde Türk bayrağı şeklinde inşa edeceği teknoloji üssü, inşasına başlamadan ödül aldı.



Önceki gün düzenlenen 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'nde 'Yılın Mimari Projesi' ödülünü alan teknoloji üssü, dünyaca ünlü mimar Prof. Barbaros Sağdıç'ın imzasını taşıyor. Üssün Bodrum'a değer katacağı kesin, umarım bir an önce inşası tamamlanır.