Atv'nin yaz döneminde başlayan dizilerinden olan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Kalp Yarası'nın 'Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin, çarşamba günü çıkan Şamdan Plus Dergisi'nin kapağını süslüyor. Güzel oyuncunun fotoğrafları kadar röportajda söyledikleri de çok dikkatimi çekti. Bir kere Yağmur'un gönlü boşmuş; "Şu sıralar işimle aşk yaşıyorum ve çok mutluyum" diyor. Ama aşka saygı duyduğunu ve çok değer verdiğini de ekliyor. Bu arada uzun süreli ilişkisi sona erse de aşkta mutlu olmanın formülünü bulmuş; samimiyet.



"Samimiyet ortadan kalkınca ilişkiler dinamizmini kaybediyor. Her iki tarafın ortak yaptığı şeylerden mutlu olması için iletişimde samimi olmaları gerekiyor. Bu olunca, bol sürprizli, eğlenceli ama bir o kadar da kapsayıcı bir ilişkiniz olabiliyor" diyor Yağmur Tanrısevsin. Umarım güzel oyuncunun 'Kalp Yarası' sadece dizilerde olur…



BOĞAZ'A HASRET SONA ERDİ!

Tasarımcı anne-kız Deniz-Begüm Berdan, markaları DB Berdan ile global pazarda daha güçlü adımlar atmak için dört yıl önce maaile Londra'ya yerleşmişlerdi. Ancak pandemi yüzünden Londra'daki son 1.5 yılları çok zor geçmişti.



Oğulları Can'ın okulu yüzünden Türkiye'ye dönemeyen Berdan Ailesi sonunda İstanbul'a gelebildi. Deniz Hanım ve Haluk Bey, önceki gün Boğaz ile hasret gideriyordu! Bebek sahilinde yürüyüş yapan çift, ardından bir kafeye oturup manzaranın tadını çıkardı. Berdan Ailesi'nin İstanbul keyfi, 5 Ağustos'ta sona erecek çünkü Londra'ya dönecekler.



ÖZİLHAN'DAN PİZZA TARİFİ

Anadolu Grubu'nun veliahdı İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan, yaz sezonunu eşi ve kızları Emine ve Ela ile birlikte Bodrum Kaplankaya'daki evlerinde geçiriyor. Yasemin Hanım, önceki gün kızlarıyla mutfağa girip pizza yaptı ve bu anları sosyal medya hebasından paylaştı.



Küçük Ela'nın, Nusret'in ete tuz atma hareketini taklit ederek pizzanın üzerine kaşar koyması annesini de güldürdü. Harika görünen bu pizzalardan siz de yapmak isterseniz, Yasemin Hanım, Instagram sayfasında pizza hamuru ve sos tarifi de verdi, bence deneyin…



BODRUM'DA TATİLE DEVAM

Birbirlerine olan aşkları uğruna eşlerinden boşanan Kaya Ersu ile Ebru Yücebaşoğlu'nun yedi yıllık aşkları nikahsız mutlu mesut devam ediyor. Tam bir tekne tutkunu olan aşıklar, bu yıl sezonu 17 günlük tam kapanma öncesinde 23 Nisan'da açmış, rotayı Göcek'e çevirmişti. Buldukları her fırsatta soluğu teknelerinde alan aşıklar bu kez Bodrum'da objektiflere yansıdı.



Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, çifti, yakın arkadaşları Serra Tokar ile yine bir teknede görüntülemiş. Kaya Bey ve Ebru Hanım bir süre daha Bodrum koylarında olacakmış…