Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault'un gelini, Rus model Natalia Vodianova iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de Türkiye'nin yanında! Vodianova, ülkemizin dört bir yanında devam eden ve yüreğimizi yakan orman yangınlarına kayıtsız kalmadı.



The Naked Heart Foundation adlı vakfına gelir sağlamak için önceki hafta Bodrum'da bir gala gecesi düzenleyen ve dünya jet-set'ini Bodrum'a toplayan Vodianova, Instagram hesabından, 2.9 milyonu aşan takipçisini, Türkiye'ye yardıma çağırdı.



"Bu kadar çok canlıya ve doğal orman rezervlerine ev sahipliği yapan güzel Türk Rivierası'nın yandığını görmek kalbimi acıtıyor. Ağaç dikmek ve birlikte daha parlak bir gelecek inşa etmek için bana katılın ve TEMA Vakfı'na bağışta bulunun" diye yazan Natalia Vodianova, TEMA Vakfı'nın dolar ve euro hesaplarını paylaştı. Kötü gün dostumuz olduğunu gösteren Natalia Vodianova'ya, ülkem adına teşekkür ediyorum.



AİLEYE BİR DE KIZ GELMİŞ

Tolga Cinisli ile evlenip sosyeteye gelin gelen ilk Azeri gelinimiz Jale Demirchi Cinisli, ikinci kez anne olmuş da, haberimiz olmamış! 27 Mart 2016'da İstanbul'da mütevazı bir nikahla evlenen, haftasına Bakü'de görkemli bir düğün yapan çift, Haziran 2018'de oğulları Can Luca'yı kucaklarına almıştı.



Önceki gün Azeri gelinimizin, sosyal medyasında paylaştığı bir fotoğraf dikkatimi çekti; dikkatlice bakınca Cinisli Ailesi'nin genişlediğini gördüm. Eşe dosta sorunca Jale Hanım'ın, ekim ayında, Su Aria adlı kızını dünyaya getirdiğini öğrendim. Cinisli çiftine, çocuklarıyla mutlu bir ömür diliyorum.



MUSTAFA HOCA'NIN KÜÇÜK KIZI AŞIK

Altay'ı Süper Lig'e taşıyan efsane teknik direktör Mustafa Denizli'nin Çiğdem Kayalı'dan olan kızı Lal Denizli aşık. Uzun süredir yanına erkek sinek bile yaklaştırmayan Lal Denizli'nin kalbini çalan kişi, İzmirli genç iş insanı Kamil Grebene. Birkaç ay önce flört etmeye başladıklarını öğrendiğim aşıkların mutluluğu herkesin dilinde.



Lal, uzun süre sonra kalbini açtığı sevgilisiyle, belki ablası gibi mutlu bir yuva kurar. Mutafa Hoca'nın ilk eşi Julyet Özgür'den olan kızı Selin Denizli'nin, 2011'de evlendiği ünlü mimar Abdullah Burnaz ile çok mutlu bir evliliği var.



OTELİNDE SAHNEYE ÇIKIYOR

Bodrum Turgutreis'teki bin 100 kişilik 5 yıldızlı Yasmin Otel'in patronu Aziz Birsin herkesin dilinde! Çünkü 66 yaşındaki iş insanı otelinde haftanın iki günü sahneye çıkıyor. Ben dinlemedim ama dinleyenler; kendi kurduğu orkestrası eşliğinde, 9 dilde şarkı söyleyip müşterilerini eğlendiren Aziz Bey'in sesinin güzelliğini anlata anlata bitiremiyor.



Gurbetçi bir ailenin oğlu olarak Almanya'da dünyaya gelen ve mühendislik okuyan Aziz Bey, 25 yaşında Almanya'da sahneye çıkmış. Yıllar içinde başarılı bir iş insanı olsa da müzik tutkusundan hiç vazgeçmemiş. Bravo doğrusu…