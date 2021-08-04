Pandemi nedeniyle geçen yıl yurtdışından pek gelen gidenin olmadığı Bodrum, bu yaz yine starların buluşma yeri oldu. Sezon başında Katy Perry ile nişanlısı Orlanda Bloom'un, ardından Microsoft'un sahibi Bill Gates'in geldiği ve önceki hafta da dünyanın en zengini Bernard Arnault'un gelini, Rus model Natalia Vodianova'nın dünya jet-set'ini topladığı Bodrum'un yine ünlü bir misafiri var.



Bodrum, bu kez dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ı ağırlıyor. Williams, Türk asıllı eşi Ayda Field ve dört çocuğuyla Bodrum'a tatile geldi. Arkadaşı olan Ömer Karacan'ın mihmandarlığında Bodrum'a gelen Williams ve ailesi, Bodrum'un en lüks otellerinden birinde kalıyor. Bu arada ünlü şarkıcının aslında buradaki villalardan birini kiralamak istediğini ancak sahibinin bir hafta için 50 bin Euro istemesi üzerine oteli tercih ettiğini öğrendim. Bakalım Bodrum, bu yaz daha hangi starları ağırlayacak.



EMEKLİLİK YOK ESPRİ VAR!

Sanat galericiliğinin duayen ismi Yahşi Baraz, önceki gün Instagram hesabından öyle bir şey paylaştı ki, sanat camiası bütün gün bu paylaşımı konuştu. Meslektaşı Murat Pilevneli ile bir fotoğrafını koyan ve altına da "Sevgili Murat, ben çekiliyorum. Meydanı sana bırakıyorum. Yolun açık olsun" yazan Yahşi Baraz'ın emekliye ayrıldığı düşünüldü.



Açıkçası ben de öyle sandım ama öğrendim ki, Yahşi Bey espri yapmış. Yahşi Bey, "Fotoğraf böyle bir espriye çok uygundu. Galeri Baraz benim hayatım, bırakmam mümkün değil" dedi. Bu arada Yaşhi Bey'in yeni nesil galericilerden en çok Murat Pilevneli'yi beğendiğini de biliyorum; yani her esprinin altında bir gerçek yattığı doğru.



KİTABIN GELİRİ TEMA'YA

Cefi-Yasemin Kamhi'nin kızları, Sinan Kosif'in eşi Melda Kosif, 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adını verdiği ilk kitabını geçen sene çıkarmıştı. İlk deneyiminde büyük bir başarı yakalayan Melda Kosif de, ülkemizin dört bir yanında devam eden ve yüreğimizi yakan orman yangınlarına kayıtsız kalmadı.



Kitabının ağustos ayı boyunca satışından elde edeceği gelirin tamamını TEMA Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. Orman yangınları için seferber olan ve bir dayanışma sergileyen Türk halkı, bu afetin de üzerinden gelecek.



CUNDA'YA KUZEN ZİYARETİNE GİTTİLER

600 milyon dolarlık servetiyle Forbes'un En Zengin 100 Türk listesinde bu yıl 57'nci sırada olan Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Hanım ile şarkıcı Mirkelam'ın müzmin ilişkisi devam ediyor. 8 yıldır flört eden ve evlenmeye niyetleri yok gibi gözüken aşıklar, yaz başından bu yana Aysen Hanım'ın Bodrum'daki yazlığında tatil yapıyor.



Aşıklar, geçen ay Bodrum'daki evlerinde Mirkelam'ın kuzeni Uğur Güven ile Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo'yu misafir etmişti. Bu kez iadeyi ziyaret yapıp Güven'in Cunda'daki yazlığına gittiler. Sevgilisi Paris'te iş seyahatinde olan Uğur Güven, aşıklara tek başına ev sahipliği yaptı.