İş ve cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal Kerimoğlu, Bodrum Gündoğan'daki dillere destan yazlığını 6 milyon dolara satmış; bütün parayı da kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'a paylaştırmıştı. Ahu Hanım'ın, yıllarca yaz tatilini geçirdiği, bayramda seyranda, kızları, damatları ve torunlarıyla bir araya geldiği yazlığı, beach club'a dönüşmüştü. Önceki gün Ahu Hanım, temmuz başından beri Dozo Beach Club&Restaurant adıyla hizmet veren eski yazlığına misafir oldu.



Mekanın işletmecisi Besim Kazado'nun daveti üzerine eski evine misafirliğe giden Ahu Hanım, şarkıcı Fatih Ürek ve Kazado ile birlikte akşam yemeği yedi. Kızlarının büyüdüğü, torunlarının bahçesinde koşturduğu ve sayısız hatırasının olduğu eski evine misafir olmak Ahu Hanım'a neler hissettirdi bilmiyorum ama yemekte gayet keyifli görünüyordu. Tabii bunda yakın arkadaşı olan Besim Kazado'nun kendisine misafir değil ev sahibi gibi davranmasının da büyük rolü olmuştur herhalde.



SATMADI KİRAYA VERDİ

MTV Türkiye'nin yayın haklarını 2011'de 100 milyon euroya satan Esra Oflaz, senesine Bodrum Cennet Koyu'ndaki The Residences at Mandarin Oriental'dan 4 milyon euroya villa almıştı. Nisan'da 16 yıllık eşi Ziya Güvenkaya'dan boşanan Esra Hanım'ın, villasını 6 milyon euroya sattığına dair dedikodular ayyuka çıkınca araştırdım. Esra Hanım'ın villasına talip çıkmış ama fiyatta anlaşamamışlar.



Yani satış falan yok. Bu arada işini bilen patronlardan olan Esra Hanım, kızının okulu için Londra'ya gittiklerinden, geçen yıl olduğu gibi bu ağustos ayında da villasını kiraya vermiş. Esra Hanım, her görenin anlata anlata bitiremediği villasını kaça kiraya verdi çok merak ettim doğrusu...



SONUNDA AŞKI BULMUŞ

Armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun oğlu Kemal Sadıkoğlu ile Reyhan Baylan'ın 7 yıllık evliliği, geçen aralıkta sona ermişti. Kemal Sadıkoğlu, boşanma sürecinde, Zeynep Dereli ile flört etmeye başlamıştı. Bu aşk devam ediyor mu bilmiyorum ama Reyhan Baylan'ın da sonunda aşk tövbesini bozduğunu öğrendim.



Reyhan Hanım, gönlünü İzzet Karako'ya kaptırmış. 2014'te cinayete kurban giden Ören Bayan'ın eski sahipleri Jack-Georgia Karako'nun oğlu olan İzzet Karako ile Reyhan Baylan'ın aşkları birkaç ay önce başlamış. Aşklarını şimdilik gizli yaşamayı tercih eden aşıklar çok mutluymuş; Allah bozmasın…



ÜNLÜ SANATÇIYA FIRÇA JESTİ

Renkler ve kendine has desenleriyle yarattığı eserleriyle çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden biri olan Ekrem Yalçındağ'a büyük jest! Bugüne kadar birçok önemli platformda sergiler düzenleyen sanatçının, 1996 yılından bu yana standart olarak kullandığı, 0 numara Da Vinci marka fırçanın üzerinde artık kendi adı yazıyor.



Da Vinci markası, sanatçının artık imzası haline gelen 0 numara fırçayı, kendisine özel üretmiş ve üstüne de adını yazmış. Yurt içi ve yurt dışında pek çok özel koleksiyonda eserleri yer alan Ekrem Yalçındağ, markanın bu jesti karşısında çok mutlu olmuş.