Geçen ay 65 yaşında kansere yenik düşüp vefat eden 'Bir Dilek Tut-Make A Wish' derneğinin başkanı Carole Hakko'nun cenazesi, vasiyeti üzerine İngiltere'ye yollanmıştı. Ancak öğrendim ki, vefatının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen henüz toprağa verilmemiş! Çünkü Carole Hanım; İngiltere'de yakılıp küllerinin çocukları Allan Hakko ve Romina Garih tarafından İsviçre dağlarına savrulmasını vasiyet etmiş. İngiltere, pandemi yüzünden Türkiye'den gidenlere karantina uyguladığı için çocukları Londra'ya gidip annelerinin vasiyetini yerine getirememiş. İngiltere'nin, 5 Ağustos'ta Türklere karantina zorunluluğunu kaldırması bekleniyordu ama olmadı.



Allan Bey ve Romina Hanım, annelerinin vasiyetini yerine getirmek için şimdi başka yollar arıyormuş. Bu arada Carole Hanım'ın annesinin de yakılmak istediğini ve çocuklarının bu vasiyetini yerine getirdiğini öğrendim. Bu yakılma isteği, Carol Hanım'ın ailesinde gelenek haline gelecek gibi görünüyor.



MECBUREN EVLENDİLER!

Fatih Kıral Mobilya ve Dekorasyon Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kıral da evliler kervanına katıldı. Eylül ayında nişanlanan Oğuz Kıral ile İrem Armağan, aslında 12 Haziran'da vuslata ermeye karar vermişti. Ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle düğünlerini 7 Ağustos'a ertelemişlerdi. Bu kez de şanslarına ülke olarak yüreğimizi yakan orman yangınlarına denk geldiler.



Çiftin yine düğünü ertelemek için girişimde bulunduğunu ancak ekim sonuna kadar yer bulamadıkları için mecburen düğünü yaptıklarını öğrendim. Mandarin Oriental Bodrum'da evlenen duyarlı çift, umarım bir ömür mutlu olur.



İTFAİYE ARACI BAĞIŞLAYACAKLAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla arkadaşlarıyla Rotahane projesi başlatmıştı. Aralarında Aslı Hünel, Bilge Kuru, Ebru Ceylan, Hülya Şendir, İpek Develi'nin de olduğu Rotahane projesi destekçisi yaklaşık 30 kadın, yüreğimizi yakan orman yangınlarına kayıtsız kalmadı.



Belediyelere yangın aracı almak için bir yardım kampanyası başlattılar. Bu amaçla ilk geziyi Denizli'ye düzenleyen grup, ilk itfaiye aracını da Denizli Belediyesi'ne bağışlayacakmış. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.



HEM ZİYARET HEM TİCARET

Mevaris markasının sahibi Fatoş Altınbaş, Bodrum'da hem tatil yapıyor hem de çalışıyor. Yalıkavak Marina'daki Mysabella adlı mağazada mücevherleri satılan Fatoş Hanım, önceki gün satışlarla ilgili görüşmek üzere mağazadaydı. Fatoş Hanım, mağazanın sahibi ve yakın arkadaşı olan Merve Müftüoğlu'ndan mücevherlerinin satışının çok iyi gittiğini öğrendi ve yeni siparişler aldı.



İki yakın dost, daha sonra derin sohbete daldı. Çok keyifli geçen iş görüşmesi ve sohbetin ardından Merve Hanım, Fatoş Hanım'ı yolcu etti. Fatoş Altınbaş arkadaşıyla vedalaşıp Mandarin'deki evine döndü.