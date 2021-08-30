Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, cuma günü bu yılın, hatta bence son yılların en görkemli düğününe imza atacak. Ancak Çırağan Sarayı'ndaki yılın düğününe şahitlik etmek isteyenlerin PCR testi yaptırması mecburi! Evet, yanlış okumadınız… Müstakbel çift, 3 Eylül'deki düğünlerine katılacaklarına dair LCV veren 650 davetlisine mesaj yollamış.



Nazlı ile Hacı'nın imzası olan mesajda, "Heyecanla hazırlandığımız düğünümüze katılımınızı teyit ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hepimizin daha güvenli ve keyifli bir ortamda birlikte olabilmesini sağlamak amacıyla düğünümüzden 2 gün önce yapılmış PCR testi sonucunu paylaşmanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz. 3 Eylül Cuma akşamı birlikte olmak dileğiyle..." Evet, mesajda kelimesi kelimesine bunlar yazıyor. Davetlilerinden Covid-19 testi istemek biraz abartılı gibi gözükse de, mutluluklarına gölge düşmemesi için ihtiyatlı davranmaları da normal tabii. Umarım sağlıkla izdivaçlarını gerçekleştirirler!



CİNDERELLA TÜRK KOLYESİYLE IŞILDAYACAK

Anadolu'dan aldığı ilhamla yarattığı Bee Goddess markası ile 15 yıl önce yola çıkan Ece Şirin, Amazon Prime iş birliği ile bir ilke imza attı ve bir Hollywood filminin partneri olan ilk Türk tasarımcı ve mücevher markası oldu. Grammy ödüllü oyuncu Camila Cabello'nun başrolünü oynadığı ve 240 ülkede gösterilecek olan Amazon Prime'ın yeni Cinderella filminde, Bee Goddess mücevheri ışıldayacak.



Filmde Cinderella'yı canlandıran Camila Cabello'nun boynunu Bee Goddess tasarımı ay-yıldız kolyesi süsleyecek. Hem bir Türk markasının hem de ay-yıldızımızın böyle önemli bir Hollywood filminde tanıtımını yapacağı için Ece Şirin'e kocaman bir alkış.



EZELİ RAKİPLERDEN DOSTLUK POZU

İki ezeli rakip takımdan Galatasaray'ın çiçeği burunda başkanı Burak Elmas ile bu sezon ikinci kez Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç, Bodrum'da buluştu. Meğer aynı çevrenin gençleri olan Burak Elmas ile Ali Koç, gençlik yıllarından beri tanışıyormuş. Hatta rakip takımları tutsalar da futbol tutkuları nedeniyle çok yakın arkadaşlarmış.



Tatil için Bodrum'a giden iki başkan, Mandarin Oriental'deki Lucca by the Sea'de yemekte buluşmuşlar. Özcan Tahincioğlu, Zafer Civelek, Ferhat Ferhangil başkanlara eşlik etmiş. Yemek sonrası Cem Mirap'ın da katıldığı fotoğraf karesiyle bu anı ölümsüzleştirmişler. Umarım bu dostluk, taraftarlara da örnek olur.