Hatırlarsınız; 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in ayrıldığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral kıskançlık krizine girmiş, Şahin'in Boğaz'da yemek yediği Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı.



Bu olay sonrası Şahin, Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış; ancak bir hafta sonra hiçbir şey olmamış gibi Aral'a geri dönmüştü! O dönem Aral'ın elinde Şahin'in görüntüleri olduğu, Şahin'in bu yüzden Aral'a döndüğü iddia edilmişti. Bence ortada tehdit falan yok! İşte bu da kanıtı…



Baksanıza; Şevval Şahin, sevgilisi Aral'ın doğum gününü nasıl kutlamış! Şahin, sosyal medya hesabında paylaştığı, sevgilisiyle yatakta çekilmiş fotoğraflarının üstüne İngilizce, "İyi ki doğdun ruh ikizim" yazmış. Bu arada Kerem Kamışlı'nın verilmiş sadakası varmış. Aral'ın yaptıklarını düşününce ruhu belli; Şahin de onun ruh ikizi olduğuna göre Kerem Kamışlı'nın başına kim bilir daha neler gelecekti. Kötü bir şekilde olsa da bitmesi hayrına olmuş!!!



İRTİBATI KOPARMIŞLAR!

Mimar Murat Tabanlıoğlu ile Bodrum Maçakızı'nın patronu Sahir Erozan, yedikleri-içtikleri ayrı gitmeyen kardeşten öte iki yakın dosttu. Dosttu diyorum, çünkü yıllarca eskiye dayanan dostlukları bir çırpıda bitivermiş!



Duyunca gerçekten çok şaşırdım! Sevgilisi Nina Öger ile yazları Maçakızı'ndan çıkmayan Murat Bey'in, bu yaz Maçakızı'nda hiç görülmemesinin nedeni buymuş demek ki!



Araya küslük girebilir, tekrar barışırlar, diye düşündüm ama irtibatı tamamen kopartmak için ortak satın aldıkları teknelerini bile satmışlar! Köprüleri bu denli atacak kadar ne yaşadılar çok merak ettim doğrusu!



'ISLAK MENÜ' İLE LEZZETLİ YOLCULUK

Ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev'in Türkiye'nin ilk açık deniz şefi olan eşi Deniz Kurt Görsev, Islak Menü adını verdiği ilk kitabını çıkardı. Kendisini en yakın hissettiği yerin ismi gibi denizler olduğunu söyleyen ve hiçbir yere değil, her yere ait olduğunu vurgulayan



Deniz Kurt Görsev'in Islak Menü'sü ile açık denizlerin her haline ve kültürlerin nasıl iç içe geçtiğine şahit olurken birbirinden lezzetli yemek tarifleriyle sofralarınızı da şenlendireceksiniz! Bence hemen kitabı alın ve Deniz Kurt Görsev ile lezzetli bir yolculuğa çıkın.



ALAÇATI'DAN ORTAKÖY'E

Alaçatı'nın kült restoranlarından meşhur 'Balıkçı Niyazi'nin lezzetleri artık 'Sea Salt' adıyla İstanbulluların ayağına geldi. Ali Yuvanç'ın öncülüğünde Sea Salt Feriye menüsü; babadan oğula aktarımlı lezzetleri mutfakta kendince ifade ederek yorumladığı reçete ve vizyondan oluşuyor.



Doğala, yöresinden lezzete ve hassasiyete olan tutkusunu, çok keyifli bir hikaye ile birleştiren Sea Salt Feriye, Boğaz'ın muhteşem lokasyonu Ortaköy'de lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Henüz gidip denemedim ama şimdilerde herkesin dilinde bu 'Deniz Tuzu' var.