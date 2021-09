BU AŞK BİTMEZ!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, ne birlikte ne de ayrı yapabiliyor! Şimdiye kadar kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu müzmin aşıklar, mayıs ayında bilmem kaçıncı kez ayrılmıştı!

İbrahim Kutluay, uğruna eşinden boşandığı Edwina Sponza ile beş yıllık büyük aşkının bittiğini bir kez daha herkese haykırmıştı. Sonuç: Yine öpüşüp barıştılar…



Fakat bu defa, bundan önce ocak sonunda ayrılıp mart başında barışan müzmin aşıkların barışma süresi dört aya kadar çıktı! Bir arkadaşım, barış çubuklarını tüttüren aşıkları, önceki sabah Etiler Tepecik yolunda görmüş, yürüyüş yapıyorlarmış. Her zaman Bebek sahilinde yürüyen aşıklar, niye rota değiştirdi anlayamadım! Ya henüz barıştıklarının bilinmesini istemiyorlar ya da bu kez aşklarını gözlerden uzak yaşamak istiyorlar! Bakalım bu barışın sonunda izdivaç kararı mı çıkacak, yoksa yine ayrılana kadar mutlu mesut gezecekler mi?



ANNESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Türkiye'nin sanayi, eğitim, kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayan iş insanı Suna Kıraç, 15 Eylül 2020'de aramızdan ayrılmıştı. Vefatının birinci yıl dönümünde kızı İpek Kıraç, "Suna'nın Kızları" adını taşıyan bir eğitim seferberliği başlattı.



Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında yürütülecek olan projede, Türkiye'nin dört bir köşesinde eğitime erişemeyen, erişen ama tamamlayamayan, tamamlayan ancak gerçek anlamda nitelikli eğitim alamayan kız çocuklarına destek verilecek.



Eğitim gönüllüsü olarak yaşamını eğitimde fırsat eşitliği çalışmalarına adayan annesinin izinden giden İpek Kıraç'ın gönlüne sağlık.



ÜNLÜ TURİZMCİDEN SIRA DIŞI BİR MEKAN

Deneyimli turizm işletmecisi Göktuğ Özdemir, yine çok konuşulacak bir proje ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Özdemir, bu kez 'dekk' adını verdiği açık havada sosyalleşme ve deneyim merkezi hazırlamış.



Harbiye'deki dekk, spor aktivitelerinden atölyelere, kültür sanat etkinliklerinden şehrin önde gelen lezzetlerine kadar İstanbulluların eğlenceye ve sosyalleşmeye dair her türlü ihtiyacını karşılayacak 2 bin 500 metrekarelik bir mekan olmuş. Eşsiz manzarada insanların keyifli vakit geçirmesini hedefleyen dekk, eylül sonunda kapılarını aralayacak.



10 GÜNLÜK EŞİYLE RESMİ TÖRENDE

Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in önceki gün 55'inci ölüm yıl dönümüydü. Cemal Gürsel için, Ankara Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında resmi bir anma töreni düzenlendi. Törende Cemal Gürsel'in ailesini, torunu Özdem Gürsel ile 3 Eylül'de evlendiği eşi Mehmet Yemeniciler temsil etti.



Özdem Hanım ve eşi Mehmet Bey, saygı duruşu, konuşmalar ve mezara çiçek bırakılmasının ardından taziyeleri kabul etti. 10 gün önce aileye giren, çiçeği burnunda damat Mehmet Bey, böylece ilk resmi törenine de katılmış oldu!