Kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu, son olarak mayısta ayrılan müzmin aşıklar İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın yine barıştığını yazmıştım geçen hafta. Edwina Sponza, ortak bir arkadaşımız aracılığıyla barışmadıkları notunu iletince, şaşırdım!



Hemen Kutluay ile Sponza'yı Etiler Tepecik yolunda yürüyüş yaparlarken gördüğünü söyleyen arkadaşımı aradım, "Yanılıyor olabilir misin?" diye sordum. Kesinlikle onların olduğunu söyleyince, ortak arkadaşımıza, haberimin arkasında olduğumu söyledim.



Bunun üzerine Edwina Sponza'dan ilginç bir mesaj geldi; "Görüştüğümüz doğru ama barışmadık." Edwina Hanım, görüştüklerini, birlikte yürüyüşe çıktıklarını ama artık aşk ilişkilerinin olmadığını söylemiş. İbrahim Kutluay, Edwina Sponza ile aşkı uğruna eşinden boşanmıştı ve beş yıl süren büyük aşk yaşamışlardı. Bunca yaşanmışlığın üzerine, ayrılıp dostça görüşmeyi başarabiliyorlarsa, bravo doğrusu!!!



ADADA EVLENDİLER

28 yıllık eşi Gülden Bilgin'den beş yıl önce boşanan İstanbul Otomobil Sporları Kulübü eski Başkanı Galip Bilgin, ikinci kez damat oldu. Babası Arif Bilgin'in rahatsızlığı esnasında 2.5 yıl önce tanıştığı yelken yarışçısı Arzu Yaman ile Büyükada'nın dünyaca ünlü Splendid Palas Oteli'nde vuslata erdi.



Nurettin Hasman ile Yonca Kuşlu Selki'nin nikah şahitliklerini yaptığı çiftin düğününe, otelin sahibi Hamamcıoğlu ailesinin veliahdı Selim Hamamcıoğlu, ralli dünyasının efsane isimleri Ferda Dilege, Volkan Işık, Ali Karacan, Kemal Özatalay gibi isimler katıldı. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



ANADOLU MOTİFLERİ

ANADOLU kültürünün zenginliğini tuvaline aktaran ressam Şerife Altunbaş, yeni eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Mayıs ayında yapılması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen İAAF Sanat ve Antika Fuarı, kasımda gerçekleşecek.



Sanatçı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek fuarda, uzun süredir üzerinde çalıştığı eserlerini sergileyecek. Geleneksel ve modern kültür anlayışlarını tablolarına yansıtan Şerif Altunbaş, Anadolu motiflerinden ve duvar fresklerinden esinlenerek hazırladığı 25 eserini sanat tutkunlarının beğenisine sunacak.