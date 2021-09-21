FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin'in 2 Nisan'da 5 yıldır flört ettiği avukat sevgilisi Yasemin Güçkan ile sessiz sedasız evlenip ikinci kez damat olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Mutlulukları dillerden düşmeyen aşıklar, Hüsnü- Ayşen Özyeğin çiftinin evinde minik bir törenle bir ömür mutluluğa "evet" demişti.



Pandemi nedeniyle öyle büyük bir kutlama yapmak istemeyen çiftin mutluluğuna, sadece anne-babaları ve kardeşleri şahitlik etmişti. Eğer vakalar azalırsa mayıs- haziran gibi çok yakın dostlarına düğün daveti vermeyi planlayan çift, altı ay rötarla geçtiğimiz cumartesi muradına erdi. Düğün davetinin adresi de, yine Murat Bey'in anne-babası Hüsnü-Ayşen Özyeğin çiftinin eviydi. Çiftin mutluluğuna şahitlik eden 110 kişiden biri olan yakın bir arkadaşım, Capri temalı düğünün güzelliğini anlata anlata bitiremedi. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı Özyeğin çifti, umarım hep böyle mutlu olur.



YİNE 'EN İYİ' SEÇİLDİ

BİZİM sosyetenin adeta yazlık evi gibi görüp neredeyse her yaz gittiği Fethiye'deki Hillside Beach Club, yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor. Hatta yurt dışı basınından gördüğü yoğun ilgi ve aldığı ödüllerle ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunuyor.



Şimdiye kadar birçok ödül alan Hillside Beach Club, en son, çok prestijli turizm ödüllerinden biri olan Haute Grandeur'de, En İyi Misafir Deneyimi ve En iyi 'Leisure' Oteli kategorilerinde birinci oldu. Böylece bir kez daha yurt dışı basınında ülkemizin tanıtımını yapmış oldu.



GOLF TUTKUNLARI BODRUM'DA BULUŞTU

GEÇEN yıl pandemi nedeniyle yapılamayan geleneksel TAV Passport Bodrum Golf Cup'ın altıncısı, hafta sonu Bodrum'da gerçekleşti.



İş ve cemiyet hayatından 100'den fazla golf tutkunu sahaya çıkıp, 2 gün süren turnuvada o pütürlü topun peşinden koşturmanın keyfini yaşadı.



Bodrum Golf Kulübü'nde oynanan turnuvanın gross birinciliğini Bodrum Golf Kulübü Kaptanı İsmail Erdoğan kazandı. Erdoğan'a ödülünü TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. CEO'su Güçlü Batkın takdim etti.