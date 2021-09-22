Geçen yıl ekimde nişanlanan; pandemi yüzünden düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün davetiyeleri geldi. "Düğünsüz damat olmaz" diyen İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz" diyen Yasemin Şefkatli, iki defa ertelemek zorunda kaldıkları düğünlerini, 1 Ekim'de, oturdukları Zekeriyaköy'de yapmaya karar vermişti. Ama geçtiğimiz günlerde çiftin düğün tarihini ve yerini güncellediklerine dair bir duyum almıştım; doğruymuş. Önceki gün çiftin düğün davetiyeleri geldi; tarih 7 Ekim olmuş, yeri ise Raffles Hotel…



İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, Volkan Akkaş ile Nisan 2008'de, Hilton Convention Center'da evlenmiş ve düğüne bin kişi katılmıştı. Çiftin iptal olan aralıktaki düğünü de Haliç Kongre Merkezi'nde olacaktı ve onlar da bin kişi davet edecekti. Ancak pandemi nedeniyle davetli sayısını düşürmek zorunda kalmışlar. Ama yine de çiftin düğününe, 500 kişi şahitlik edecekmiş. Bu arada İbrahim Tatlıses'in, oğlu ve müstakbel gelininin bu mutlu günü için hiçbir masraftan kaçınmadığı konuşuluyor.



KUZUSUNDAN AYRILMIŞ!

Mazhar Alanson'un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden, 18 Eylül Cumartesi günü 59 yaşına girdi. Fitliğiyle hemcinslerinin idolü olan Biricik Suden, doğum gününden yaklaşık 15 gün önce, şimdiye kadarki en sıra dışı doğum günü hediyesini almış; yakın bir arkadaşı kendisine kuzu hediye etmişti.



Eşi Mazhar Bey ile tam bir hayvan dostu olan Biricik Hanım, hediye gelen kuzusunu bir süre Tarabya'daki evlerinde bakmaya çalışmış. Ancak yapamayınca yakın bir arkadaşının çiftliğine bırakmıştı. Artık sık sık çiftliğe ziyarete gidip kuzusuyla hasret gideriyormuş.



BÜYÜK GÜN BUGÜN

Ülkemizin başarılı şeflerinden Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'in iki yıllık beraberliklerinde mutlu son. Çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığını haziranda ilk bu köşede okumuştunuz. Ünlü şef, Bodrum tatilindeki akşam yemeğinde, cebinden çıkardığı tek taş yüzükle hayatlarını birleştirecek o soruyu sormuş, "evet" cevabını almıştı.



Vuslata ermek için arayı çok açmak istemeyen çift, bu akşam Swissotel'de aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı 200 kişilik bir düğünle evlenecek. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamayacaklarını söyleyen çifte, bir ömür mutluluklar diliyorum.



BİR USTA VE 40 GENÇ SANATÇIDAN ORTAK SERGİ

Bu yaz sanatın merkez üssü olan Bodrum'da sergiler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak The Marmara Bodrum'da, ünlü sanatçı Mehmet Sinan Kuran ve 40 genç sanatçının 80'e yakın eserinin yer aldığı 'Synonyms' adlı sergi açıldı.



Synonyms, ustaların genç sanatçılara uzattığı elin, aynı zamanda genç sanatçıların ustalara uzattığı bir ele dönüşebileceğini vurgularken, bu karşılıklı alışverişin ve paylaşımın ortaya çıkardığı gelişimi, güzelliği ortaya koyuyor, anlamdaşlığın getirdiği eşitliği ve paydaşlığı işaret ediyor. Collectable Art&Design, Dr. Gizem Pamukçu ve Hülya Şekercioğlu iş birliğiyle hazırlanan sergi 10 Ekim'e kadar gezilebilir; bilginize…