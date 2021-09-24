Eski eşi Ünal Aysal'ın kredi alabilmesi için ipotek ettirdiği Boğaz'daki oteli, Les Ottomans'ın icradan satılması üzerine 'işsiz' kalan Ahu Aysal, kendine yeni iş buldu! Ahu Hanım, bir briç kulübü açmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız…



Ünlü iş kadını Aysal, briç kulübü işletecek. En keyif aldığı hobilerinden birinin briç olduğunu söyleyen Ahu Hanım, hobisini işe dönüştürmüş ve Bridge Akademi adını verdiği bir kulüp kurmuş. Akatlar'da yeşillikler içinde bir binada hizmet verecek briç kulübü için heyecanlı olan Ahu Hanım, bugünlerde kulübün son rötuşlarını yapıyor. Bu arada kulübün salonunun duvarına, esprili kişiliğini yansıtan kocaman bir resim yaptırmış.



Resimde, briç tutkularıyla tanınan Marilyn Monroe, Ömer Şerif, James Dean ve kendisi briç oynuyor. Resimdeki esprili bir ayrıntı da Marilyn Monroe'nun hile yapması… Kulübün, ünlü briççilerin buluşma yeri olacağına şüphem yok. Ahu Hanım'a başarılar diliyorum.



EVİNDE SERGİ AÇIYOR!

Başarılı sanatçı Sedef Gali, bir süre önce, New York'ta sanat eğitimi aldığı Bushwick Open Studio'nun, çok beğendiği konseptini İstanbul'a taşıyıp Arnavutköy'de Sedef Gali ArtHouse'u açmıştı.



Gali, sanat ve sanatseverler arasında köprü kurmak ve genç sanatçıları desteklemek için kurduğu sanat evinde bugün sergi açıyor. Hisli Harikalar Kumpanyası adlı sergide, İstanbul'un kaosu, kültürel kontrastlar ve cinsiyet eşitsizliği gibi konularda yaratılmış eserler yer alıyor. Sergi bir ay açık.



DÜĞÜNDE FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, önceki gün Swissotel'de vuslata erdi ermesine ama az kalsın düğünleri kabusa dönüyordu! Çünkü neredeyse gelin yanıyordu! Mübalağa etmiyorum; sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, yakın arkadaşı olan gelini yakacaktı. Gelinle damat salona girerken oluşturulan karşılama ekibinde yer alan Sibil Çetinkaya, elindeki maytabı gelinin duvağına düşürdü.



Allah'tan atik davrandı ve duvak tam tutuşmadan maytabı aldı. Kendisinin de dediği gibi az kalsın hayatının en büyük kazasını yapıyordu!!! Gelin Hanım'ın verilmiş sadakası varmış…



LONDRA SOSYETESİNE MÜCEVHERLERİNİ TANITTI

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatoş Altınbaş, Kapalıçarşı mücevherat sanatını dünyaya tanıtmak için kurduğu Mevaris markasının yurt dışındaki ilk şubesini geçen aralıkta Londra'da açmıştı. Fatoş Hanım, önceki gün Burlington Arcade'de yer alan bu butiğinde, bir davet verdi. Londra Moda Haftası kapsamında verdiği davette, yeni koleksiyonu High Moon'u tanıttı.



Davete katılan Londra cemiyet hayatının ünlüleri, Yeni Ay motifinin birbirinden ihtişamlı mücevherlerde hayat bulduğu koleksiyonu çok beğendi. Altınbaş, ilgiden çok mutlu oldu.