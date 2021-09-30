Dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu unvanını elinde bulunduran ve bu rekoru kolay kolay kimseye kaptırmayacağını düşündüğüm Türk Hava Yolları'nı (THY) durdurabilene aşk olsun! Pandemide dahi büyümeye devam eden Türkiye'nin en değerli ve dünyaca tanınan neredeyse tek markası olan THY, ABD Teksas eyaletinin en büyük üçüncü şehri olan Dallas'a da tarifeli seferlere başladı.



'Rüya uçak' olarak bilinen Boeing 787-9 Dreamliner ile ilki cuma günü gerçekleşen, THY'nin uçtuğu şehir sayısını 327'ye çıkaran uçuşta ben de vardım. Amerika'daki 11. uçuş noktası Dallas'a uçuşumuz yaklaşık 12 saat sürse de, uçağın konforu, hosteslerin ilgisi, zengin ikramlar, uçak içi eğlence çeşitliliği ve internet bağlantısı sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.



SUİKAST MÜZESİ

Amerika'da 10'dan fazla şehir gördüm ama Kuzey Teksas'ın ekonomik ve kültürel merkezi olan Dallas kadar büyüğünü görmedim! ABD'nin en büyük dokuzuncu şehriymiş. Dallas, Kennedy suikastının olduğu yer olarak ayrı bir öneme sahip.



ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te suikasta uğradığı yer, müzeye çevrilmiş. Müzede 40 binden fazla fotoğraf, röportaj ve video ile suikastın bütün detayları anlatılıyor. Suikastı yapan Lee Harvey Oswald'ın, Dealey Plaza'nın altıncı katında pusu kurduğu yer ve suikast silahı da müzede sergileniyor.



DİZİDE BİZİ KANDIRMIŞLAR!

Dallas'a kadar gitmişken, 1978-1991 yılları arasında tüm dünyayı ekran başına kilitleyen Dallas dizisinin çekildiği Southfork Çiftliği'ne de gitmeden olmazdı. Her şey dizide olduğu gibi saklanarak çiftlik turistlere açılmış. Bu arada, tur rehberimizden söylediğine göre, Dallas'ın çiftliğine ayak basan ilk Türkler olarak da tarihe geçtik.



Hoş, çiftlikte karşılaştığımız manzara, dizidekinden çok farklıydı! Her şey, dizide izlediğimizin minyatürü gibiydi. Örneğin, Lucy'nin güneşlendiği koca havuz, avuç içi kadarmış. Bu arada Ceyar (J.R.) ile eşi Sue Ellen'in odası, çiftliğin en güzel odasıydı.



VAIL'E GİTMEK KOLAYLAŞACAK

Dallas'taki Fort Worth Havalimanı'nda ilk uçuş için tören düzenlendi. Törene AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY Satış Başkanı Kerem Sarp, Pazarlama Başkan vekili Ali Arif Gezmişoğlu ve havalimanı yetkilileri katıldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, pandeminin en yoğun olduğu döneminde bile çok az ara verilerek yapılan Amerika uçuşlarına, THY'nin yeni hatlar ekleyeceğini söyledi.



Sırada, Amerika'daki 12. uçuş noktası olacak Seattle şehri varmış. Bu arada Amerika'nın dünyaca ünlü kayak merkezleri Vail ve Aspen Colarado'da kayak yapmayı sevenlere de bir müjdem var: THY'nin Amerika'daki 13. uçuş noktası ise, bu kayak merkezlerine çok yakın olan Denver olacakmış.