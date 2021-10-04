Türkiye'yi dolandırıp hapis kokusu alınca Ekim 2009'da Fransa'ya kaçan firari işadamı Cem Uzan, üçüncü kez boşanmış! İlk evliliğini 1981'de Şebnem Berker'le, ikincisini 1997'de Alara Koçibey ile yapan Cem Uzan'ın, Kasım 2012'de evlendiği üçüncü eşi Monakolu Fanny Blanchelande ile yuvasının çatırdadığını Eylül 2020'de yazmıştım. Geçen yıl 'Azgın Teke' sendromuna kapılan Cem Uzan, eşinin de arkadaşı olan 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için evini terk etmişti.



Yarı yaşından küçük sevgilisi Tevainyte ile 'büyük aşkı' kısa sürse de, eşi kendisini affetmemişti. Bir yıldan fazla süredir ayrı yaşayan çift, sonunda boşanmış. Bu arada geçen yıl Tevainyte ile aşkını böbürlenerek anlatan Cem Uzan, şimdi de yakın çevresine ballandıra ballandıra Valerie adlı genç bir kadınla aşk yaşadığını anlatıyormuş! Uzan'ın artık övünülecek bir şeyi kalmamış olacak ki, sürekli çapkınlıklarıyla övünüp duruyor!!!



70. YAŞA ÖZEL KUTLAMA

Boyunca üç kızı, yedi de torunu olan Ender Mermerci'nin cuma günü doğum günüydü. Büyük kızı Tansa Ekşioğlu, annesinin 70. yaşı şerefine Bodrum Loft'taki Elia Restaurant'ta doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününün sürprizi ise, annesinin yeni yaş kutlaması için tek başına New York'tan gelen ortanca kızı Yosun Reza'ydı.



Üç kızı ve Tansa Ekşioğlu'ndan olan torunları Mehmet ve Sinan ile doğum günü pastasını üfleyen Ender Hanım'ın mutluluğu görülmeye değerdi doğrusu. 30 kişilik kutlamada Ender Hanım'ın mutluluğuna şahitlik edenler arasında 19 yıllık hayat arkadaşı Herman Van Alkamede, büyük damadı Can Ekşioğlu ve müstakbel damadı Murat Aslan da vardı.



YÜZÜKLER TAKILDI

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun, Bettina Machler ile evliliğinden olan oğulları Can'ın da başı bağlandı. 2017'den bu yana flört ettiği kız arkadaşı Deniz Aktaş ile Göcek'te nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen törenle nişan yüzüklerini parmaklarına takan çift, ardından yurt içi ve yurt dışından gelen yaklaşık 40 yakın arkadaşı ile evliliğe ilk adım atışlarını kutladı.



Önümüzdeki yaz evlenmeyi planlayan aşıklar, umarım bir ömür mutlu olur. Bu arada kızları Pia Hakko Yeşil'in ardından, oğulları Can'ın da mürüvvetini görecekleri için Cem Hakko ile Bettina Machler'in çok mutlu olduğu konuşuluyor.



MÜDAVİMLERİ ÇOK ÖZLEMİŞ!

Feyzan Cihan ile Atilla Bingöl'ün sahibi olduğu, 'eller havaya' eğlencesinin popüler mekanlarından Esnaf, Alaçatı'daki yaz sezonunu bitirip şehre döndü. Alaçatı'da başarılı bir sezon geçiren Esnaf, Maslak 1453'deki mekanında kış sezonunu açtı.



Eğlencesiyle olduğu kadar yemekleriyle de sevilen mekan, ilk gecesinde doldu taştı. Demek ki, İstanbullu müdavimleri Esnaf'ı çok özlemiş. Anlaşılan bu kış da şehrin gözde eğlence mekanı Esnaf olacak.