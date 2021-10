Mutsuz evlilik ve boşanma haberlerine ara verdim diye sevinirken, sosyeteyi şoke edecek bir boşanma haberi aldım! 2009'da görkemli bir düğünle evlenen ve sosyetenin en mutlu çiftleri arasında gösterilen Didem-İzzet Antebi boşanmış!



Bir arkadaşım Antebi çiftini adliyede gördüğünü, yanlarında da avukatları Gülgün Çavuşoğlu ile Sibel Engin'in olduğunu söylediğinde, doğrusu boşanmak için orada olabilecekleri aklımın ucundan bile geçmemiş, 'Başka bir konu için adliyedelerdir' diye düşünmüştüm! Ama araştırınca öğrendim ki, ünlü çift boşanmaya gitmiş ve tek celsede de yollarını ayırmış.



İki yıl önce kalabalık bir arkadaş topluluğuyla, Komşu'da 10. evlilik yıl dönümlerini kutlayan, kızları Mila ve oğulları Moris Mert ile her zaman çok mutlu bir aile tablosu çizen çift, nasıl bu raddeye geldi anlayamadım! Şimdiye kadar boşanmalarına şaşırdığım çiftler olmuştu ama hiçbiri beni, İzzet-Didem Antebi'nin boşanması kadar şaşırtmamıştı. Ne diyelim ikisinin de yolu açık olsun.



EVİNE DÖNMEYE NİYETİ YOK!

MÜCEVHER markası Jival'in 62 yaşındaki patronu Naim Gençoğlu'nun da 'Azgın Teke' sendromuna yakalandığını yazmıştım geçen ay. Özlem Gençoğlu ile 30 küsur yıldır evli olan, bu evlilikten 30 yaşında bir oğlu ve 28 yaşında bir kızı olan Naim Bey, 30'lu yaşlarda, üç çocuğu olan emlakçı bir kadına gönlünü kaptırmıştı.



Naim Bey'in bu sendromu bir an önce atlatabilmesi için yakın çevresinin seferber olduğunu duymuştum ama bütün çabalar nafileymiş! Yasak aşkı uğruna Kandilli'deki evini terk eden Naim Bey, Zorlu Residence'a taşınıp kendine yeni bir 'yuva' kurmuş! Anlaşılan Naim Bey'in evine dönmeye niyeti yok.



BÖYLE HALA DOSTLAR BAŞINA

90'lı yılların gözde mankenlerinden olan sosyetenin ünlü ismi Alegra Levi ile karşılaştım önceki gün. Son zamanlarda neler yaptığını sorduğum Alegra Hanım, uzun süredir çalışmadığını, bütün zamanını yeğeni Katya ile geçirdiğini söyledi.



Kardeşi Niso Levi'nin kızı olan 10 yaşındaki Katya ile çok keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen Levi'nin yeğenini ne kadar sevdiği her halinden belli oluyordu. Bu arada oyunculuğa çok meraklı olan Katya, büyüyünce oyuncu olmak istiyormuş. O yüzden Alegra Hanım, küçük senaryolar üretiyor, sonra da Katya ile karşılıklı canlandırıyorlarmış.



AZMETTİ VE BAŞARDI

ZEN Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş, dört yıl önce öğrencilik hayatına geri dönmeye karar vermiş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Yüksek Lisans Programı'na kaydını yaptırmıştı. O dönem "Yenilikler, başlangıçlar güzeldir" diyen Şükran Hanım, "Ömür boyu öğrenme, ömür boyu mutluluk" diyerek okulundan mezun oldu.



Şükran Hanım, cuma günü okulunda düzenlenen törenle diplomasını aldı ve kep atma törenine katıldı. Eşi Emil Bey ile bu ay 21'inci yılını kutlayacakları evliliklerinden İlyas Ata ve Emil Ata adında boyunca iki oğlu olan Şükran Hanım'ın azmine bravo doğrusu.