İş insanı Taha Tatlıcı ile sosyetenin ünlü ismi Rezzan Benardete'nin aşk yaşadığını ilk bu köşede okumuştunuz, ayrılık haberini de ilk benden öğrenin! Evet, geçen yıl yaz aylarında başlayan Taha Tatlıcı-Rezzan Benartede aşkı tarih oldu. Tatlıcı, ünlü mimar Melkan Gürsel ile yıllar süren aşkı sona erince sürpriz bir aşka yelken açmış ve 2020 Temmuz'unda, dostlukları yıllara dayanan arkadaşı Rezzan Benartede ile flört etmeye başlamıştı.



Eski dostların sevgili olması sosyetede çok konuşulmuş, hatta bunun bir yaz aşkı olarak kısa sürede tarihe gömüleceği iddia edilmişti. Beklenen olmadı, Tatlıcı ile Benardete aşkı 2020 yazından sonra 2021 yazını da devirdi ama öğrendim ki, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini dostça bitirmişler.



Ayrılma sebeplerinin ne olduğunu öğrenemedim ama eskisi gibi dostluklarını devam ettirme kararı almışlar. Yani "Eski dost düşman olmaz" demişler ama diğer yandan da eski dosttan sevgili olmayacağına karar vermişler. Ne diyelim, ikisi için de hayırlısı olsun.



YENİ BİR YILDIZ MÜŞTERİSİ DAHA OLDU

Ece Şirin'in, 15 yıl önce Anadolu'dan aldığı ilhamla yarattığı Bee Goddess markasının ürünlerini dünyada takmayan ünlü kalmayacak galiba! Madonna, Kate Moss, Beyonce, Rihanna, Heidi Klum, Kate Winslet derken şimdi de Friends dizisinin yıldızı Courteney Cox da Bee Goddess'tan iki tane takı satın almış. ABD'li ünlü oyuncu, markanın Eyelight koleksiyonundan bir kolye ve ikonik tasarımlarından bir bileklik alıp takmış.



Geçen hafta nişanlısı Cemil Dinçmen ile New York'a giden Ece Şirin, Courteney Cox ile tanışma fırsatı bulmuş. Crosby Street Hotel'de buluşup uzun süre sohbet etmişler.



SOSYETE TANITIM DAVETİNDE BULUŞTU

Sosyete pandemi öncesi günlere geri dönmüş gibi görünüyor. Çünkü, açılışı, kutlaması, tanıtımı, daveti derken sık sık bir araya gelip sosyalleşiyorlar. Yanlış anlaşılmasın; pandemi kurallarına da dikkat ediyorlar.



Sosyetenin ünlü isimleri geçtiğimiz günlerde bir kozmetik markasının tanıtımı için bir araya geldi. Flormar, pandemi sonrası ilk davetini gerçekleştirdi ve yeni ürünü Hero Volume & Curl Mascara'yı tanıttı. Morini'deki tanıtım davetinde, sosyetenin yanı sıra sanat ve moda dünyasından da ünlü isimler vardı.



HAYIRLI KUTLAMA!

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip Miami'ye yerleşen, geçen kasımda kızı Talia'yı dünyaya getiren oyuncu Ceyda Ateş'in 14 Ekim doğum günüydü. 33 yaşına basan güzel oyuncu da son dönemin 'hediye yerine bağış' modasına uydu. Dostlarından hediye yerine otizimli çocuklar için bağış yapmalarını rica etti.



Buğra Toplusoy da, eşinin Todev Otizm Vakfı için başlattığı kampanyaya bağış yapıp sonra da onu Orlando'daki Disneyland'a götürdü. Kızları Talia'yı da alıp gittikleri Disneyland'da hem Ceyda Hanım'ın doğum gününü kutladılar hem de ailece keyifli bir gün geçirdiler.