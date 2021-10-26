Modelliği bıraktıktan sonra pilates eğitmenliğine başlayan ve bu konuda çok başarılı işlere imza atan Ebru Şallı, hep erkeklere pilates yaptıramadığından şikayet eder! "Erkekler pilatesten kaçıyor" diyen Şallı, sonunda pilates yaptıracak bir erkek buldu!

Önceki akşam -kendi deyimiyleeşi Uğur Akkuş'un ofisini basan eski manken, ona ofisinde spor yaptırdı. Eşine, "Happy hour yerine, pilates yaptırmaya geldim" diyen Şallı, Uğur Akkuş'a odasında, yerde çeşitli pilates hareketleri yaptırdı.



EMRİVAKİ PİLATES

Hareketleri yapmakta zorlanan Akkuş, "Kimse benden sporcu performansı beklemesin, benden bu kadar" derken, Ebru Şallı ise, pilates yaptıracak bir erkek bulduğu için gayet mutluydu. Biraz emrivaki olsa da eşine pilates yaptıran Şallı, erkeklere bu sporu sevdirmek için o anları videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Bakalım Ebru Şallı'nın erkeklere pilatesi sevdirme çabaları nasıl sonuç verecek?



YİNE KAYBETTİ!

139 yıldır sanatçı, iş insanı, bürokrat ve devlet insanlarının da aralarında olduğu, yaklaşık 8 bin üyesi olan Büyük Kulüp'te, hafta sonu seçim heyecanı vardı. Mehmet Kuriş'in ve 4 yıldır görev yapan Gündüz Kaptanoğlu'nun tekrar aday olduğu seçimde kıyasıya bir rekabet yaşandı. 132 fazla oyla seçimi kazanan, mevcut başkan Gündüz Kaptanoğlu oldu.



Daha önce kulüp yönetiminin farklı birimlerinde görev alan Mehmet Kuriş, benim bildiğim en az 4-5 kez başkanlığa aday oldu. Ancak hiçbirinde ipi göğüsleyemedi. Bu sefer az farkla kaybeden Mehmet Bey'in bu sevdasından vazgeçeceğini sanmıyorum.



40'I ÇIKMADAN SOKAĞA ÇIKARDILAR

Gelin olacağı gibi, anne olacağının müjdesini de ilk benim verdiğim Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, 26 Eylül'de oğlu Cem'i dünyaya getirmişti. Kaan Bey'in, ilk tecrübesi olmasına rağmen, anneliği herkesin dilinde olan eşini yere göğe sığdırmadığını ve sürekli ona hediyeler aldığını duyuyorum.



Bu arada '40'ı çıkmayan bebek dışarı çıkarılmaz' derler ama o adetler eskide kaldı galiba! Demirağ çifti de, henüz 40'ını uçurmadıkları oğullarını hava aldırmak için dışarı çıkardı. Minik Cem ile birlikte o kadar mutlu görünüyorlar ki, Allah bozmasın.



EŞİNİ BIRAKIP KÖPEK BALIĞININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Ömer-Arzu Sabancı'nın, Kanlıca'daki yalısında, minik bir törenle 9 Ekim'de vuslata eren Hacı-Nazlı Sabancı, nikahlarından birkaç gün sonra Meksika'ya, balayına gitmişti. Bir haftayı San Jos Del Cabo'da geçiren çiçeği burnunda çift, önceki gün bir başka balayı cenneti olan Bora Bora'ya geçti.



Şnorkel ile dalış yapıp, köpek balıkları ve vatozlarla yüzen yeni damat, bu anları sosyal medyasından paylaşıp ,"Gel len buraya kaçma. Isırmayacağım" diye esprili bir not da düşmüş! Balayında böyle tehlikeli şeyler yapmasa mı acaba? Maazallah; ne olur ne olmaz!!!