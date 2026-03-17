2012'de futbolu bırakan babası milli kaleci Rüştü Reçber'in izinden giden ve forvet mevkiinde oynayan Burak Reçber (19), Kasımpaşa'ya transfer oldu. Galatasaray'ın altyapısında futbola başlayan Burak, eğitim için gittiği Londra'da, Queens Park Rangers'ta üç yıl top koşturmuştu.

Eylül ayında da İskoçya Birinci Ligi takımlarından Hamilton Academical'a imza atan Burak'ın İskoçya macerası meğer kısa sürmüş! İskoçya Hamilton'da mutsuz olan, bu yüzden eğitimine ve futbola İstanbul'da devam etmek isteyen Burak, ülkesine kesin dönüş yapmış.

Tabii öncesinde Kasımpaşa Spor U19 takımına transfer olmuş. Altyapı liginde lider olan kulüple 2028 yılına kadar sözleşme imzalamış. Burak'a yeni kariyerinde başarılar diliyorum. Bu arada Burak'ın eğitimi için Londra'ya yerleşen Işıl-Rüştü Reçber çifti, işleri nedeniyle İstanbul-Londra arasında git gel yapacakmış.



TULUM'DA AŞK TATİLİ

Tüm Türkiye'nin bu köşeden öğrendiği Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ile Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan'ın kıtalararası süren aşkları ikinci yılını doldurdu.

Birinci yıllarını Tayland Bankok'ta kutlayan aşıkların ikinci yıl yıldönümlerindeki adresi ise Meksika Tulum oldu. İstanbul'dan sevgilisinin yanına Los Angeles'a giden Arzum Hanım, orada sevgilisiyle birkaç gün geçirdikten sonra birlikte Tulum'a geçtiler. Tulum'da aşkın ve tatilin tadını çıkaran aşıklar tekrar Los Angeles'a döndü. Bayram tatilini annesi ve oğluyla geçirmek isteyen Arzum Hanım hafta sonu Türkiye'ye döndü.



9 HAFTA SONRA DEĞNEKLERİ ATTI

Kış sezonunda dünyaca ünlü kayak merkezlerine tatile giden ünlü isimlerden her seferinde maalesef tatsız kaza haberleri alıyoruz! Bu yıl piyango, yılbaşında Yasemin Masis'e, sömestre tatilinde de Sami- Rachel Araz Kiresepi'nin 5 yaşındaki oğulları Lionel'e vurmuştu!

Önceki hafta eşi Dikran Masis'in, İsviçre Zürih'e moral tatiline götürdüğü Yasemin Hanım, sonunda koltuk değneklerinden kurtuldu. Önceki gün oğlu Theo'yu okula götürdüğü fotoğrafı, "9 hafta sonra koltuk değnekleri olmadan tekrar yürüyebiliyorum" notuyla paylaşan Yasemin Hanım'a geçmiş olsun diyorum. Darısı minik Lionel'in başına...



BERLİN'DE HAVALI TANIŞMA

6 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Semiha Berksoy Retrospektif Sergisi'ne de ev sahipliği yapan, Berlin sanatının kalbi sayılan Hamburger Bahnhof Müzesi 30 yaşında. Berlin'in öncü çağdaş sanat mekanının 30. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Cumartesi akşamı da 30. yıl için bir gala gecesi düzenlendi. Faruk-Füsun Eczacıbaşı ile Barış-Alize Tansever çifti de, galanın Türk davetlilerindendi. Barış Tansever, galaya onur konuğu olarak katılan dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett ile tanışıp ayaküstü sohbet etmiş ve o anları bu fotoğraf karesiyle de ölümsüzleştirmiş.