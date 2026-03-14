Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst'ün New York'ta bıçak altına yattığını yazmıştım hafta içi. Yüzünü, Kardashian kardeşler ve Kendall Jenner'in annesi Kris Jenner'ın estetikçisi Steven Levine'ye emanet eden Elif Hanım'ın yeni görünümünün sosyetede merak konusu olduğunu da eklemiştim!

Bu arada Elif Hanım'ın, Kris Jenner'ı 30 yaş gençleştiren, Demi Moore'u genç kız yüzüne kavuşturan plastik cerrah Steven Levine'nin ilk Türk hastası olduğunu sanmıştım. Meğer Elif Hanım ilk değilmiş. Paris'te kurdukları moda markalarıyla isimlerini dünyaya duyuran Ayşe-Ece Ege kardeşler,

Elif Hanım'dan önce davranıp kendilerini Levine'nin ellerine teslim etmiş. Randevu almak için aylarca sıra beklenen Levine'nin ilk Türk hastaları olan kardeşler, tam yüz gerdirme ameliyatı olmuş.

Ben yeni hallerini görmedim ama geçen hafta Paris Moda Haftası'nda yeni koleksiyonlarını sergileyen kardeşleri görenler, Steven Levine'nin çok iyi bir iş çıkardığı konusunda hem fikir. Ege kardeşlerin bir hayli gençleştiğini gören ve daha da meraklanan sosyete, şimdi dört gözle Elif Dürüst'ün ortaya çıkmasını bekliyor.



YENİ DÜNYA'YI KEŞFE ÇIKTILAR

Mayıs 2023'te ilk bu köşeden öğrendiğiniz sunucu Özlem Yıldız ile turizmci işadamı Mete Vardar'ın ilişkisi mutlu mesut devam ediyor. Mutluluklarına pek çok kez şahitlik ettiğim çift, bayram tatiline erken çıktı.

Hafta başında yakın arkadaşları Volkan-Pınar Çakır Ataman ile Yeni Dünya'ya uçan aşıkların ilk durağı San Francisco oldu. Ardından Los Angeles'a (LA) geçen aşıklar, LA'in altını üstüne getirdikten sonra rotayı Las Vegas'a çevirdi. Las Vegas'ta da birkaç gün geçirdikten sonra LA'e geri dönecek olan aşıklar, bakalım Amerika'da daha nerelere ayak basacak.



DAHİ ÇOCUK HERKESİ ÜZDÜ

Reklam dünyasının dahi çocuğu ve yapımcı Alinur Velidedoğlu, ani vefatıyla hepimizi yasa boğdu. Önceki akşamüstü arkadaşımdan gelen mesaja inanmadım! Henüz 73 yaşındaki Alinur Velidedeoğlu'nun kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesi'nde kalp yetmezliğinden vefat ettiği yazıyordu. Birkaç telefon trafiğinin ardından acı gerçek netlik kazandı.

En son ABD'li ortaklarıyla çektikleri The Ottoman Lieutenant (Osmanlı Subayı) adlı film için görüşmüştüm kendisiyle, çok heyecanlıydı. Ondan sonra irtibatımız kopmuştu. Bugün Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek Velidedoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum.



HAKARETİ ELEŞTİRİ SANIYORLAR!

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliği Eylül 2025'te biten Yasemin Ergene, evliyken de yaptığı gibi markalarla iş birliklerine devam ediyor. Hep ünlü markalarla iş birliği yapan Yasemin Hanım'ın anlaştığı son marka, öncekilerden farklı olduğu için insanlar garipsemiş! Ancak sosyal medyadaki reklam paylaşımının altındaki yorumlarda eleştiri dozu hakarete kaçmış durumda!

Kıyafetlerin tasarımından, kumaşından, kalitesinden tutun da evin dekorasyonunu, merdivenlerinin boyasını beğenmeyenlere kadar eleştiriler dizi dizi... Neyse ki Yasemin Hanım bunlara alışmış ve birçok ünlünün tersine bu acımasız eleştirileri silmiyor bile. Ama ne olursa olsun, bu kadar art niyetli, acımasız ve en kötüsü de hakaret içeren eleştirileri kimse hak etmiyor, lütfen o mesajları yazan elinize sahip çıkın.



GELENEKSEL İFTARA DEVAM

Koç Ailesi'nin en büyüğü olan Semahat Arsel, yıllardır Kadir Gecesi'nde iftar daveti verir. Gelenek değişmedi ve Semahat Hanım, pazartesi akşamı Taksim'deki otellerinde vereceği iftar için eşe dosta davetiyeleri gönderdi.

Semahat Hanım, aile fertleriyle birlikte ev sahipliği yapacağı iftara bu yıl, iş ve cemiyet dünyasından 200 kişiyi davet etmiş. Bu arada Semahat Hanım 97 yaşında ama geleneksel iftar davetini vermekten vazgeçmiyor. İftarda yine tek tek konuklarıyla ilgileneceğine şüphe etmediğim Semahat Arsel'e maşallah diyorum.



UYDURAMAMIŞ!

En son Paris'te düzenlenen moda haftalarında olduğu gibi, bazen tasarımcıların ruhuna uygun giyinmek iyi bir fikir olabilir ama bu fotoğraftaki kombin pek başarılı bir örnek değil!

Güzel oyuncu Özge Gürel'in bu kombininde, preppy look (kolej stili) ile sportif parçalar bir araya getirilmek istenmiş ancak çok uyumsuz bir görünüm ortaya çıkmış. Oversize koyu yeşil blazer ceket görünümün merkezinde yer alıyor. Ancak ceketin boyu ve genişliği, alttaki kısa taytla beklenen etkiyi yaratmıyor ve silüet dengesini bozuyor. Üstelik beyaz çorap detayı da görünümü tamamlamak yerine kombinin estetiğini iyice zayıflatmış.

TREND RADARI



Küt burun ayakkabılar yeniden yükselişte. Minimal ve güçlü duruşlarıyla hem günlük kombinlerde hem de daha şık görünümlerde tercih ediliyor. Özellikle sade tasarımlarla birleştiğinde modern ve iddialı bir stil ortaya çıkıyor.

Spor ceketler bu sezon gardıropların vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Rahat kesimleri sayesinde hem şık hem de konforlu bir görünüm sunuyor. Jean, etek ya da klasik pantolonlarla kolayca kombinlenebilen bu parçalar, şehir stilinin anahtar oyuncularından.

Sezonun en dikkat çekici aksesuarlarından biri pembe çantalar. Pastel tonlarıyla kombinlere enerji katan bu parçalar, sade bir görünümü bile anında hareketlendirebiliyor. Küçük bir dokunuşla stilin havasını değiştirmek isteyenler için ideal.