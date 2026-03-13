Olayların kadını Şeyma Subaşı'na yine bir aydınlanma gelmiş! Şeyma geçtiğimiz gün sosyal medyada kendisiyle ilgili eleştirilere açıklık getirmeye çalışıyordu. En çok da benim dile getirdiğim eleştirilere yanıt verdi! Eleştirilerimin haklı olduğunu belirterek, Instagram paylaşımlarının kamuoyunda "farklı bir Şeyma Subaşı algısı" oluşturduğunu söyledi. Dediğine göre; oysa gerçek Şeyma çok farklıymış!

Paylaşımlarındaki derinlik bazen yanlış anlaşılıyormuş ve bunu kırmaya çalışsa da tam anlamıyla başaramıyormuş. Gerçek Şeyma bambaşkaymış! Hep söylüyorum Şeyma'da laf çok da, icraat yok! Söylediklerinle yaptıkların birbirini asla tutmuyor. Aslında çözüm çok basit; inandırmaya çabaladığın iyi olma halini, yaşamınla göstermen yetecek. Bu konularda yeterince konuştun, artık konuşma değil uygulama zamanı... İnandırıcılığını ve güvenilirliğini daha fazla kaybetmeden bize gerçek Şeyma'yı göster lütfen; gerçekten çok merak ediyorum.



SAKATLANAN OĞLUNU GÖRMEYE GİDİYOR

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğulları Ömer, 28 Ağustos 2023'te Real Madrid'in basketbol takımına transfer olunca, annesi Madrid'i komşu kapısı yapmıştı. Önceki gün karşılaştığım Demet Hanım, yine Madrid yolcusu olduğunu söyledi.

Bugün Madrid'e gidip bir süre oğluyla hasret giderecekmiş. Bu arada Ömer'in, üç hafta önce maçta sakatlandığını ancak iyileştiğini ve antrenmanlara başladığını da söyledi. Bunu söylerken gözlerinin içi gülüyordu ama sakatlık haberini aldığında üzüntüden ne yapacağını şaşırmış. Demet Hanım'a hayırlı yolculuklar, Ömer'e de sakatlanmayacağı maçlar diliyorum.



NEW YORK'TA IŞIK SAÇTILAR

We Do It Together'ın kadınların küresel ölçekte nesneleştirilmesine karşı başlattığı "I AM" kampanyası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde New York'taki Times Meydanı'nı aydınlattı.

Oscar ödüllü oyuncular Helen Mirren, Sharon Stone, Marisa Tomei, söz yazarı ve besteci Diane Warren'ın da yer aldığı kampanyada, Türkiye'den gazeteci Aslıgül Atasagun ve oyuncu Neslihan Atagül de dünyaca ünlü 40 ismin arasında yer aldı. Aslıgül Atasagun, kampanyada "Ben Işığım" mesajını verdi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ise "Ben Benzersizim" diyerek projede yer aldı. İkisine de kocaman alkış...



ÇOCUKLARA UMUT OLDULAR

İhtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Hayaller Gerçek Olsun Derneği, yine çok güzel bir işe imza atıyor. Ebru Gizem Cevahir'in başkanlığını yaptığı dernek, üstün yetenekli çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve toplumsal fayda sağlayacak projelere destek olmak amacıyla BİLSEM ile ortak bir proje gerçekleştirecek. Dernek, önceki akşam bu proje için bir iftar daveti düzenledi.

Davette dernek üyeleri, bağışçılar ve cemiyet hayatından yardımseverler bir araya geldi. Yetenekli ama imkanı olmayan çocuklara umut olacak projede emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.