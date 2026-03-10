Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı Menderes Utku, uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen ay tutuklanmıştı. Haziran 2022'de evlendiği Lübnanlı eşi Sura, Utku'nun hapse girmesinin ardından kafasını dağıtmak için 1.5 yaşındaki oğulları Zeyd ile ailesinin yanına Beyrut'a gitmişti. Ancak İran-ABD-İsrail savaşı patlak verince İstanbul'a dönmek isteyen Lübnanlı gelinimizin oğlu ile birlikte ülkesinde mahsur kaldığını öğrendim.

İsrail savaş uçaklarının Beyrut ve ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Beyrut'un havalimanı uçuşa kapalı olduğu için İstanbul'a dönemiyorlarmış. Aileye yakın bir kaynaktan Lübnanlı gelinimizin de, oğlu Zeyd'in de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Ancak Beyrut'a İsrail saldırıları devam ettiği ve her gün bombalar yağdığı için sığınakta yaşıyorlarmış. Kafa dinlemeye gidip savaşa yakalanan anne-oğul, umarım yakın zamanda sağlıklı bir şekilde İstanbul'a dönebilir...



STİLİYLE LONDRA'DA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Vaniköy'deki yalılarını 32 milyon dolara Ercüment Cafer Bayegan'a satan Neşet-Şirin Yalçın çifti, İstanbul'da aldıkları yeni evlerinin inşaatı bitmediği için geçen yıl Londra'daki evlerine taşınmıştı.

Instagram'da dolaşırken "What are you wearing in London" hesabında Şirin Yalçın'a rastladım. Sokak stili moda röportajcısı, sokakta görüp stilini beğendiği Şirin Hanım'ı çevirip ayaküstü röportaj yapmış. Üzerindeki kıyafetlerin markalarını soran içerik üreticisi en çok da Şirin Hanım'ın paltosuna bayılmış. Giyinme işini en iyi bilenlerden biri olan Şirin Hanım, görüldüğü gibi Londra'da da stili ve şıklığıyla dikkat çekmiş.



ÜNLÜ ÇİFTTEN CİNSİYET PARTİSİ

Yabancıların adetlerini taklit etmeye bayılan İstanbul'un elitleri, 'Baby Shower'ın ardından, 'Cinsiyet Açıklama Partisi'nin de takipçisi olmuştu! Mart 2022'de evlenen, aynı yılın ağustos ayında oğulları Luca Kartal'ı kucaklarına alan ve ikinci çocuklarını bekleyen

Dila Tarkan- Dağhan Doğruer çifti, bu trendin son takipçileri oldu. Önceki gün arkadaşlarını davet edip yiyipiçip eğlendikten sonra bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar. Doğurer çiftine bu kez kız geliyor. Bu arada Dila Hanım'ın kardeşi Sima Tarkan Basoğlu da oğluna hamile ve o da bir gün önce baby shower partisi düzenledi.



YİNE YALNIZ GİTTİ

SÜRPRİZ aşklarını ilk benden öğrendiğiniz Yasemin Taciroğlu-Ahmet Uras çifti, ekim ayında Alihan adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Ünlü modacı annesi Nedret Taciroğlu'nun en büyük yardımcısı olan

Yasemin Hanım, hamileliğinin son dönemine geldiği için her sezon başı tanıtıma gittikleri Paris'te geçen sezon annesini yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Öğrendim ki Nedret Hanım, Paris Moda Haftası ile eşzamanlı olarak 2026 sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı Paris'e yine yalnız gitmiş. Demek ki, Yasemin Hanım, bu kez de oğlunu bırakmak istememiş ve ikinci kez annesini yalnız göndermiş.