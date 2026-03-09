Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman'ın 'yasak aşk'ını, geçen mayısta tüm Türkiye benden öğrenmişti. Kasım 2024'te 2 TL'lik boşanma davası açan 17 yıllık eşi Adnan Aksoy'a, Şubat 2025'te 20 milyonluk karşı dava ile cevap veren Güzide Duran halen boşanamadı ama Fikret Orman ile yasak aşkı devam ediyor.

Boşanmadan Fikret Orman'ın hediye ettiği tektaş yüzüğü taktığını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz çiftle ilgili yine bomba bir haberim var! Güzide Duran, sevgilisi Fikret Orman'ın evine taşınmış ve artık birlikte yaşıyorlarmış! Bu Fikret Orman için de bir ilk! 2012 yazında Bodrum'da bir kızla görüntülendikten sonra boşanmak zorunda kaldığı 21 yıllık eşi Sedef Orman'dan sonra ünlü-ünsüz birçok güzelle flört eden Fikret Orman, yedi yıl flört ettiği ve evlenmelerine kesin gözüyle bakılan Tuğba Coşkun ile dahi aynı evde yaşamamıştı. O yüzden birlikte yaşamaya başlamalarına çok şaşırdım. Bu arada geçen hafta, Güzide Duran'ın boşanma davasında tanıklık eden Fikret Orman, "Güzide Duran ile aynı evde yaşamıyoruz" demişti; demek ki yalan beyanda bulunmuş...

DOSTLARINI UYARDI

Arkadaşı Nergis Çetinkaya ile müşterisi oldukları Burcu Özüyaman Ghandour'un güzellik ve tırnak bakım merkezini devralan Suzan Şen ve Fenerbahçe'nin efsane başkanı babası Ali Şen'in başı dolandırıcılarla dertte!

Suzan Hanım, kimliklerini henüz tespit edemedikleri, babasının ve kendisinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı dostlarını uyardı.

"Size, Suzan Şen, Ali Şen kargo gönderdi, ücreti 500 TL şeklinde paket ve zarf gidiyormuş. Bu kesinlikle bize ait değildir. Bu tarz dolandırıcılıklara karşı lütfen dikkatli olun" diye sosyal medyadan uyarı yapan Suzan Hanım'ı dikkate alın.



'AHENK' KONSERLERİ BAŞLADI

Kurucusu olduğu galeride yıllardır pek çok kültür ve sanat etkinliğine imza atan İnci Aksoy, bu kez dostlarını müzik dolu bir yolculuğa çıkardı. Besteci, piyanist ve yazar Dr. Anjelika Akbar, "Ahenk" adını verdiği konserler serisine galeride başladı.

Piyanosu ile konuklarına muhteşem bir program sunan sanatçıyı dinlemeye gidenler, aynı zaman da galeride sergisi devam eden Neslihan Demircioğlu'nun eserlerini de görme imkanı buldu. "Ahenk" konserlerini galeri, müze ve tarihi dokulara taşıyan Akbar, müzikal performansına görsel zenginlik katıyor.



'DÖNÜŞTÜREN KADINLAR' ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kültür, sanat ve eğitim alanlarında toplumsal gelişime katkı sağlayan Gedik Eğitim Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği "Dönüştüren Kadınlar Ödül Töreni" ile ilham veren kadınları onurlandırdı.

Törende, Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Dr. Esra Çavuşoğlu, Meliha Okur, Nilüfer Bulut ve Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger'e ödülleri takdim edildi. Vakıf, ödüllendirdiği, cesareti, üretkenliği ve topluma kattıkları değerle öne çıkan kadınların hikayelerini de sahneye taşıyıp törene katılanlarla paylaştı.