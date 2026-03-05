'En Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı 78 yaşındaki Tuncay Özilhan ile eşi Emine Özilhan, torun çocuğu görme mutluluğu yaşayacak. Büyük kızları Türkan Özilhan ile Kasım 2023'te boşandığı eşi Ziya Tacir'in evliliğinden dünyaya gelen, dedesi Tuncay Bey'in adını taşıyan ilk torunları, Özilhan çiftine bu mutluluğu yaşatacak.

20 Eylül'de, Haliç kıyısındaki ünlü otelde vuslata eren Tuncay-Öykü Tacir çifti, hiç ara vermeden mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istemiş. Yaklaşık beş aylık hamile olduğunu öğrendiğim 5.5 aylık yeni gelin Öykü Hanım'ın bebeğinin cinsiyetini de söyleyeyim...

Oğulları İzzet Özilhan'dan iki, kızı İpek Özkan'dan bir kız torunu olan Tuncay-Emine Özilhan çiftinin tek erkek torunlarının çocuğu da erkek olacak. Bu arada ilk kez babaanne ve dede olmanın mutluluğunu yaşayacak olan Türkan Özilhan ile Ziya Tacir'in de mutluluktan ve heyecandan ayakları yere basmıyormuş. Umarım anne Öykü Hanım da, oğulları da sağlıkla kurtulur...



ZİRVEDE HASRET GİDERİYORLAR

35 yıl önce öğrenciyken Ayvalık'ta başlayan platonik aşklarını geçen yaz gerçeğe dönüştüren 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile ünlü mimar Abdullah Burnaz'ın ilişkisi mutlu mesut devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan Burnaz, Amsterdam'da yaşayan sevgilisine yakın olup onu daha çok görebilmek için Amsterdam'da ofis açmıştı. İstanbul- Amsterdam arası mekik dokuyan aşıklar, şimdilerde hem iş hem de tatil için Uludağ'da. Abdullah Burnaz, bir otel projesi için Uludağ'a giderken sevgilisi Özlem Kaymaz'ı da beraberinde götürmüş. İşten artan zamanda birlikte tatil yapıyorlarmış.



HERKESİ YANILTTILAR

Reklam çalışmaları için geldiği Türkiye'de gönlünü Dilan Çiçek Deniz'e kaptıran İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, 2022'de ondan ayrılsa da Türkiye'den kopamamıştı!

Ayrılığın ardından Hazal Çağlayan ile aşk yaşayan Thor Saevarsson, bir süre önce de tasarımcı Tilbe Çakır ile flört etmeye başlamıştı. Önceki ay Bali'de tatil yapan ve aşk kokan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan sevgililerin ilişkisinin pek uzun soluklu olmayacağı konuşulmuştu ama herkes yanıldı. Tilbe Çakır, Beyoğlu'ndaki evinde sevgilisi Thor Saevarsson ile fotoğraf paylaşıp mutlulukların dosta düşmana gösterdi.



GASTRONOMİYE ANTİKACILIĞI EKLEDİ

Gastronomi alanındaki uzmanlıkları ile fark yaratan bir isim olan Elif Edes, yeni bir iş koluna adım attı! Edes, David Meşulam ile dünyanın farklı köşelerinden bizzat topladıkları objeleri sattıkları bir mağaza açtı.

Fatih'teki dünyanın en büyük kapalı antikacılar çarşısındaki mağazaları için açılış daveti veren ortaklar, Çin başta olmak üzere Uzak Doğu, Orta Asya, Avrupa ve Afrika kültürlerinin izlerini taşıyan antikalar satıyor. Antikaya merakınız varsa, muhakkak Elif Edes'in mağazasına uğrayın derim...