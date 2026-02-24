Benim gibi herkesin birbirine çok yakıştırdığı başarılı oyuncu Esra Bilgiç ile Sabancı ailesinin DJ veliahdı Faruk Sabancı'nın evlilik kararı aldığı haberi geçen hafta gündeme bomba gibi düşmüştü!

Kasım 2004'te iş gezisi sebebiyle gittiği Londra'da, 41 yaşındayken vefat eden iş insanı Mehmet Sabancı ile eşinin vefatının ardından geçen 22 yıllık süreçte yüzünü en fazla üç kez gösteren Zeynep Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı (33) ile yaşıtı Esra Bilgiç'in ilki İtalya'da, ikincisi İstanbul'da çifte düğün yapacağı da dillendirilmişti. Bu bilgilerin tamamı yanlış, doğrusunu yine benden öğrenin:

Ortada izdivaç falan yok! İlişkilerini ciddiyete bindiren çiftin, ailelerini tanıştırdığı ve hazırlıklar için kolları sıvadığı da söylenmişti, o da doğru değil. İlk ağızdan öğrendim ki, henüz aileler tanışmamış bile. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın 'Yılın Düğünü'ne imza atacaklarına şüphem yok ama daha zamanı var.



'EN GÜZEL KIZ' AŞKA GELDİ!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın bir yıl aradan sonra kalbini yine aşka açtığını ve çocukluk arkadaşı Aksel Muratyan ile flört etmeye başladığını yazmıştım geçen hafta. Sibil, önceki gün sevgilisi Aksel Muratyan'ın yolladığı gül demetini paylaşıp haberimi doğruladı.

Aksel Bey, Sibil'in, Derev Clara Kösedağ'ın nişan günü paylaştığı postunun altına da yazdığı gibi, gönderdiği çiçeğe de "Ortadoğu ve Balkanlar'ın en güzel kızı" notunu eklemiş.

Ne diyelim; Allah mutluluklarını daim etsin. Bu arada geçen yıl evliliğin eşiğinden döndüğü oyuncu Şükrü Özyıldız da, eski sevgilisine mutluluklar dilemiş; bravo...



KALPAKÇIOĞLU'NDAN YATIRIM TAVSİYESİ!

Spora tutkusuyla tanınan ve yaz kış spor yapan Mine Kalpakçıoğlu, önceki gün yine spordaydı. Spor yaparken fotoğraflarını paylaşan Mine Hanım altına da; "Kas, kadın için ileri yaşlara yapılan en kıymetli yatırım. Özellikle biz kadınlar için kas antrenmanına genç yaşta başlamak şart.

Çünkü kırklı yaşlardan sonra kas kaybı başlıyor ve o kası geri kazanmak, onu korumaktan çok daha zor" diye yazdı. Mine Hanım bir de tavsiyede bulundu: "Ben genç görünmeye değil güçlü yaş almaya yatırım yapılmasından yanayım." Kalpakçıoğlu'nun fotoğraflarına bakarsanız ve ağustosta 56 yaşını dolduracağını düşünürseniz yatırım tavsiyesine kulak vermekte fayda var.



MÜZİĞİNİ RESİMLE BULUŞTURACAK

Besteci, piyanist ve yazar Dr. Anjelika Akbar, "Ahenk" adını verdiği konserler serisine başlıyor. Ahenk konserlerini galeri, müze ve tarihi dokulara taşıyacak olan Akbar, müzikal performansına görsel zenginlik katacak illüstrasyonlara yer veriyor.

Her müze/galerinin mevcut koleksiyonunda var olan eserlerinden Anjelika Akbar'ın konserler için özel olarak seçeceği Ahenk konseptine uygun eserler, konser esnasında performans mekanında sergilenecek. Bu konserlerin ilki, 5 Mart'ta gerçekleşecek. Müziğin görsel sanatla randevusunu kaçırmayın...