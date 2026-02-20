Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile galerisinin direktörü Aslı Pamir'in aşk ilişkisinden sonra iş ilişkisinin bittiğini; nedenin de Murat Bey'in ekonomik olarak zor günler geçirmesi olduğunu yazmıştım.

Şimdi bundan da bomba bir haberim var! Uzun süredir ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Murat Bey, sonunda maddi anlamda düze çıkmış. Bir yatırım şirketi Murat Bey'in borçlarını üstlenerek şirketine ortak olmuş ve galerilerini globalleştirip dünyanın farklı noktalarında şube açmak için sözleşme imzalamışlar.

Peki Murat Bey'e bu yatırım şirketini kim bulmuş biliyor musunuz? 2010 yılında evlendiği, 2012'de boşandığı ve kızı Sare'nin annesi olan Tuba Ünsal. Evet, yanlış okumadınız... Tuba Ünsal, maddi olarak zor durumda olan eski eşinin yardımına koşmuş ve bir yatırım şirketi bulup anlaşmasına aracı olmuş. Bu arada sanat çevrelerinde konuşulanlara göre, Tuba Ünsal'ın da Murat Bey'den alacağı varmış. Ünsal parayı istememiş ve alacağına karşılık, kızları Sare'nin şirkete ortak olmasını istemiş. Murat Bey de kendi hissesinden verip kızını şirketine ortak etmiş. Tuba Ünsal'ın vefasına şapka çıkarıyorum.



ÜNLÜ DİZİDE TÜRK IŞILTISI

Dünya starlarının tutkunu olduğu mücevher markasıyla başarılara imza atan Ece Şirin, Hollywood'un kostüm tasarımcılarının da radarına girmişti. Dünyada izlenme rekorları kıran 'Emily in Paris'in yıldızlarını 3. ve 4. sezonunda tasarımları ile süsleyen Ece Şirin, dizi yıldızlarında yarattığı etkiyi üçüncü kez sürdürüyor.

Başta Emily Cooper karakterine hayat veren Lily Collins olmak üzere, Mendy Chen (Ashley Park) da, dizinin 5. sezonunda Ece Şirin'in mücevherleriyle ekranda ışıldamaya devam ediyor. Dünyada ülkemizi böyle başarıyla temsil eden herkese bin teşekkür.



LÜKS BULUŞMA

Önceki gün, iş, cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimler, Nişantaşı'ndaki yeni lüks konut projesinde buluştu. Projedeki konutların tanıtılması amacıyla bir sanat galerisinin iş birliğiyle düzenlenen davet lüks bir atmosferde gerçekleşti.

Ünlü konuklar, proje hakkında bilgi alıp daireleri gezdikten sonra sanatın başrolde olduğu bir masada toplanıp sohbet ettiler. Konuklardan projeden daire alanlar oldu mu bilmiyorum ama hepsinin davetten çok keyif aldıkları her hallerinden belliydi.



SANAT TUTKUNLARI 'YÜZEY'DE BULUŞTU

Esra Çevik'in sahibi olduğu Etiler'deki galeride yine harika bir sergi açıldı. Thom Oosterhof küratörlüğünde hazırlanan "Surface" (Yüzey) başlıklı sergide, Adam Parker Smith, Christian Holze, Márton Nemes ve Peter Cvik'in eserleri sanat tutkunlarıyla buluştu.

Esra Çevik'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış gecesi, aralarında Ahu Yağtu, Dilan Çiçek, İpek Develi, Mehtap Elaidi gibi sanat ve cemiyet hayatından seçkin isimleri bir araya getirdi. Özellikle Márton Nemes'in renk ve yüzeyle kurduğu enerjik ilişki ile Adam Parker Smith'in formu dönüştüren çalışmaları serginin en çok dikkat çeken eserleri arasındaydı. Sergiyi 23 Nisan'a kadar gezebilirsiniz...