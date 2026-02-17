Kan ve saç analizlerinde yasaklı maddelere rastlanınca tövbe sürecine girdiğini açıklayan olayların kadını Şeyma Subaşı, uyuşturucu yüzünden aşksız da kaldı!

Her ilişkisinde pek çok kez ayrılıp barışan Şeyma Subaşı, temmuz ayında ikinci kez ayrıldığı Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeria ile kasımda tekrar barışmıştı. Ancak öğrendim ki, sevgilisiyle ilişkisi yine mazide kalmış. Şeyma'nın, kendisinden bir yaş küçük olan sevgilisiyle bu seferki ayrılış nedeni, vefasızlık!

Uyuşturucu soruşturması sürecinde, Teixeria ona beklediği desteği vermemiş! Hatta İstanbul'a onu görmeye ve teselli etmeye bile gelmemiş. Biliyorsunuz, soruşturma kapsamında Şeyma'nın yurtdışına çıkış yasağı var. Görüşmelerinin tek yolu sevgilisinin gelmesiydi. O da gelmeyince ve Şeyma beklediği desteği göremeyince aşkları tarih olmuş. Arkadaşlarının söylediğine Şeyma sevgilisine o kadar kızmış ki, barışmaları mümkün değilmiş.



ÇOCUKLUK ARKADAŞINA AŞIK OLMUŞ

Geçen yıl ocak ayında, evliliğin eşiğinden döndüğü oyuncu Şükrü Ayyıldız ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir yıl aradan sonra kalbini yine aşka açtı!

Daha önce ünlü oyuncu Burak Yörük ile uzun süre aşk yaşayan, ardından başarılı girişimci Ömer Ersin ile flört eden Sibil'in bu seferki beyaz atlı prensi tanınmış biri değil!

Çocukluktan arkadaş olduğunu öğrendiğim Aksel Muratyan. İlişkileri ne zaman başladı bilmiyorum ama "kız kardeşim" dediği Derev Clara Kösedağ'ın nişan günü paylaştığı postun altına gelen yorumlara bakılırsa durum oldukça ciddi gibi!



PRESTİJLİ TURNUVA

Hafta sonu, prestijin ve geleneğin buluştuğu şampiyona 'Gloria Özaltın Championship'in dokuzuncusu için Belek'teydim. Farklı ülkelerden gelen amatör ve profesyonel golfçülerin, bir hafta boyunca New Course ve Old Course sahalarında yüksek tempolu rekabet sergilediği turnuvanın finaline şahitlik ettim.

Gün boyu ben de o pütürlü topun peşinde koşturanlarla yeşil sahada adım atma keyfi yaşadım. Turnuvanın zirve noktası ise 14 Şubat'ta düzenlenen, etkileyici atmosferiyle dikkat çeken ödül töreni oldu.



NERMİN BEZMEN'DEN AŞK SOHBETİ

Evrim Doğan'ın işletmeciliğini yaptığı Emirgan'nın popüler mekanı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özel bir sohbete ev sahipliği yaptı. Yeni yıl itibarıyla gastronomiyi kültür ve sanatla buluşturacağı sohbet serisinin ilkini hayata geçiren Evrim Doğan'ın ilk konuğu tarihi ve biyografik romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan yazar Nermin Bezmen oldu.

Kalabalık davetli grubunun katıldığı buluşmada Bezmen'in zarif anlatımı ve aşk kavramına dair özgün yorumu, Sevgililer Günü'nün ruhuna anlam kattı. Konukların yönelttiği soruları içtenlikle yanıtlayan Nermin Bezmen program sonunda kitaplarını da imzaladı.