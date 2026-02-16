Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in aşk ilişkisinden sonra iş ilişkisinin de bittiğini yazmıştım geçen hafta.







Sekiz yıl aşk yaşayıp 2023'te ayrılmalarına, Murat Bey'in üç ay sonra Senem Özgeren ile flört etmeye başlayıp sekiz ay sonra da evlenmesine rağmen, "Aşk başka, iş başka" deyip ortaklığını devam ettiren Aslı Hanım'ın iki yıl sonraki ayrılma sebebini benim gibi herkes çok merak etmişti.







Herkesin merakını gidereyim: Ayrılık nedeni tamamen duygusalmış! Sanat camiasının kulislerinde konuşulanlara göre, Murat Pilevneli ekonomik olarak kötü günler geçiriyormuş ve Aslı Pamir bu yüzden şirketten ayrılmış. Bundan sonra sanat danışmanı olarak yoluna devam edecekmiş. Son zamanlarda sanat piyasasındaki herkesin dilinde bu 'duygusal' ayrılık var.







HAKSIZLIK 'REFORM'U

Türkiye'nin ünlü kahve zinciri markası, ileri dönüşüm projesi Reform'u hayata geçirdi. Marka, kullanılan malzemelere yeniden değer kazandırmayı amaçladığı projesiyle, kullanılmış kahve çuvallarının çöpe gitmesini önleyip işlevsel ve estetik ürünlere dönüştürdüğünü açıkladı. Markanın bu projesi, tasarımcı Doğal Mesudiyeli Kalaç'ı çok kızdırdı!







Çünkü Doğal Hanım, ortağı Zeynep Tarman ile birlikte 2019'dan beri bunu yapıyor, kullanılmış kahve çuvallarından kıyafet ve ürünler tasarlıyor. Şimdi o marka çıkıp onların yıllardır yaptığı bu işe sahip çıkıyor. Doğal Hanım kızmakta haklı, keşke marka onların işine sahip çıkma yerine onlarla ortak bu projeyi yürütseydi.







75 YILIN FOTOĞRAFLARI BİR SERGİDE BULUŞTU

Başarılı iş insanı Gülden Yılmaz'ın 90 yaşındaki fotoğraf sanatçısı babası Feruz Ertürer, 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunduğu, "Baktığı Yerde Başka Bir Dünya" adını verdiği sergisini davetle açtı. Küratörlüğünü Murat Gür'ün üstlendiği, iki kata yayılan bütünlüklü bir anlatı sunan serginin ilk katı, sanatçının fotoğrafçı kimliğini oluşturan köklere odaklanıyor. İkinci katta ise farklı ebatlarda, orta formatta çekilmiş 70 fotoğraf sergileniyor. Ünlü isimlerin katıldığı davetle açılışı yapılan sergi, 16 Ağustos'a kadar gezilebilir; bilginize...