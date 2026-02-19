İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması bir aşkı daha bitirdi! Önceki gün, kan ve saç analizlerinde yasaklı maddelere rastlanan ve yurtdışına çıkış yasağı olan Şeyma Subaşı'nın, vefasızlığı nedeniyle Brezilyalı sevgilisi Marlon Teixeria'dan ayrıldığını yazmıştım.

Bir ayrılık haberi de, uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararları bulunan aşıklar Şevval Şahin ile Burak Ateş cephesinden geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, kendisine ultra lüks bir hayat sunan zengin sevgilisi Burak Ateş'i terk etmiş.

Hakkında yakalama kararı çıkmadan Atina üzerinden Dubai'ye kaçan Burak Ateş'in, Dubai'ye gelmesi için Şevval'e çok ısrar ettiğini; Türkiye'ye dönmeyen ve Londra'ya yerleştiği konuşulan Şevval'in ise ayrılık konusunda kesin kararlı olduğunu öğrendim. Hatta Şevval, Burak Ateş'in telefonunu bile açmıyormuş. Bu arada kulislerde, Burak Ateş'in yeni kurbanın kim olacağı da merak konusu!



DÜNYADA BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR

Paris'te kurdukları moda markası ile ülkemizin adını her fırsatta dünyaya duyuran Ayşe-Ece Ege kardeşler, global büyüme stratejileri kapsamında emin adımlarla ilerliyor.

Kardeşler, markalarıyla Paris ve Tayvan'da eş zamanlı olarak açtıkları pop-up mağaza ile yeni sezonu karşılıyor. Markalarının Paris'teki gücünü Asya pazarına da taşıyan, bu yıl dünyanın en önemli müzelerinde sergiler de gerçekleştirecek olan Ege kardeşlere kocaman bir alkış.



80. YAŞA VEFALI KUTLAMA

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği'nin (ERDO- DER) kurucusu ve başkanı Canan Göztepe '80'ler Kulübü'nün üyesi oldu. Canan Hanım, yönetim kurulu arkadaşlarının hazırladığı sürpriz doğum günü davetiyle yeni yaşına duygu dolu anlarla girdi.

Aralarında 40, 50 ve 60 yıllık dostluklarının bulunduğu yaklaşık 70 seçkin davetlinin katıldığı davette, geçmişin hatıraları tazelendi. Banu Zorlu'nun sevilen şarkılarıyla renk kattığı gecede, hazırlanan özel konuşmalar ve sürprizler, Canan Göztepe için adeta bir vefa gecesine dönüştü. Ben de Canan Hanım'a nice sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diliyorum.



HAYATI FİLM OLDU

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devrim Erbil'in yaratıcı dünyası beyazperdeye taşındı. 'Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki' filminin galası önceki akşam Zincirlikuyu'daki sanat merkezinde yapıldı.

Şengül Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği projenin galasına ünlü isimler katıldı. Galada, "Bu projenin sanatın ve sinemanın gelişmesine katkım olur diye düşündüm. Bu belgesel değil, konulu bir film. Türkiye'de ilk defa olan bir şey herhalde; herkese teşekkür ediyorum" diyen Devrim Erbil'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.