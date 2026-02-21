2022 yılında meslektaşı Ceyhun Ergün ile evlenen 2023'te oğlunu kucağına alan eski Türkiye güzellerinden oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, anne olduktan sonra ara verdiği çalışma hayatına şarkıcı olarak dönmüştü. Şamdan Plus'a röportaj veren Tuğutlu, şarkıcılığı çoktandır istediğini ama fırsat bulamadığı için bugünlere kaldığını söylemiş.

2008'de Türkiye Güzeli seçildikten sonra önce modellik yapan sonra oyunculuğu seçen Tuğutlu, şarkıcılığa başlasa da oyunculuktan hiç vazgeçmeyeceğini de belirtmiş. "Yaratıcı ve verimli bir dönemdeyim" diyen Tuğutlu, özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlamış. Evliliğiyle ilgili olarak, "Biz evlenmeden önce de yıllarca beraberdik. Birbirimizi uzun zamandır tanıdığımız için aramızda güven ve iyi bir iletişim var. Şimdi iyi bir takım olmayı öğrendiğimiz bir dönemdeyiz. Hem annebaba olarak hem de iş partneri olarak" demiş. Aşka bakışını ise şöyle ifade etmiş: "Aşk çılgınlık, mantıkla yaşanabilecek bir şey değil. Ama çocuktan sonra aşkla ilgili fikirlerim değişti. Beklentisiz, saf, gerçek aşkı, çocuk insana öğretiyor." Leyla Lydia Tuğutlu'nun başka neler söylediğini merak ediyorsanız Şamdan Plus alın derim.



18 SANATÇIDAN MÜZEDE SERGİ

İstanbul'daki sergiler hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Modern'in yeni binasında yine harika bir sergi açıldı. Fotoğraf alanındaki ilk grup sergisi olma özelliğini de taşıyan "Panorama:

Hayaller ve Yerler", farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010'lardan itibaren ürettiği yapıtları kapsamlı bir seçkiyle sunuyor. Müzenin birinci katındaki galerileri bir araya getiren sergi; düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekân tahayyülleri aracılığıyla, dünyayla kurduğumuz ilişkileri yeniden düşünmeye davet ediyor. Hafta sonu programınıza almanızı tavsiye ederim.



BOĞAZ'DA SIRA DIŞI SANAT

Önceki gün Boğaz'daki ünlü bir otelde, sıra dışı sanat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, ressam ve heykeltıraş Umut Nur Sungur'un tablo yorumu ile usta oyuncular Tamer Levent ve Fadik Sevin Atasoy'un canlı performansı bir sahnede buluştu.

Tamer Levent ve Fadik Sevin Atasoy, sanatçının tablosunu sahnede canlı bir performansa dönüştürerek sanat, söz ve sahnenin iç içe geçtiği etkileyici bir anlatı sundu. Küratörlüğünü Emine Töredi Sabanlar'ın yaptığı etkinliği, iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler izledi.



ESKİ OYUNA ÇAĞDAŞ YORUM

Tiyatrokare'nin merakla beklenilen yeni oyunu 'Konken Partisi'nin Fulya Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki galasındaydım. 1990'larda Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter'in unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan bu oyun, Nedim Saban'ın çağdaş yorumuyla yeniden sahneleniyor.

Bu kez Melek Baykal ve Mehmet Atay'ın etkileyici yorumuyla seyirciyle buluşuyor. Her yaştan seyirci için bol kahkaha ve biraz gözyaşı vaat eden 'Konken Partisi'nin galasında birçok ünlü isim de vardı. Harika bir performans ortaya koyan usta oyuncular gece sonunda ayakta alkışlandı.



DOĞUM GÜNÜNDE 'TATSIZ' OLAY

Geçen hafta İzzet Antebi'nin Levent'teki restoranında doğum gününü kutlamaya giden arkadaşımın anlattıklarını duyunca şaştım kaldım! Doğum günü çocuğu, mutluluğuna ortak olmak için gelen dostlarından üçünün getirdiği pastaları alkışlar eşliğinde üflemiş.

Sonra garson pastaları servis etmek üzere götürmüş. Daha doğrusu olması gereken bu. Ancak aradan epey bir süre geçmesine rağmen pasta servisi yapılmamış. Garsona pastaları sormuşlar, aldıkları cevap hepsini dumura uğratmış. Ne demiş olabilir garson; tahmin edin? "Kusura bakmayın arkadaşlar pastaları yemiş". İnanabiliyor musunuz? Ben de ancak "pes" diyebiliyorum!



YAŞINA UYMAMIŞ!

Güzel oyuncu Rabia Soytürk, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Hafta içindeki bir sanat aktivitesine katılan Rabia'nın bu kombini ilk bakışta oldukça şık ve 'doğru' bir moda matematiğine sahip gözüküyor...

Bordo deri üst, aynı rengin farklı tonlarında aksesuarlar ve hareketli bir etekle dinamik bir bütünlük yaratmak istemiş. Ancak stilin genel havası, yaşından daha olgun bir çizgide duruyor. Deri dokunun ağırlığı, tercih edilen eteğin boyu ve koyu renk paletin ciddi etkisi, geçen ay 27 yaşına giren Rabia'nın genç enerjisini biraz geri plana itmiş...

TREND RADARI





Kış stilinde soğuktan korunmak kadar gösteriş de önemli. Kazak, hırka ve triko elbiselerde yaka, kol ucu ya da cep kısmında kullanılan kürk dokunuşları, parçaları daha lüks ve dikkat çekici hale getiriyor.



Rahat ve cool bir siluete sahip barrel kesim jean'ler sezonun yıldızı. Bel kısmı oturan, bacaklarda genişleyip bileğe doğru toparlanan bu model, hem modern hem de sokak stiline uygun bir duruş sağlıyor.



Bu sezon romantizmin en güçlü dönüşü fiyonk detaylarıyla geliyor. Özellikle aksesuarlarda öne çıkan fiyonklar, çantalardan ayakkabılara her parçaya feminen bir dokunuş katıyor.