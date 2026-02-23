Şu sıralar sosyete kulislerinde inanılmaz bir dedikodu dolaşıyor! Dedikodunun kahramanın ismi sır gibi saklansa da, şimdilik ülkemizin önde gelen sanayicilerinden birinin boşanmış kızı olduğu bilgisine ulaşabildim. Bu hanımefendi, ürün değişimi için dünyaca ünlü markaların satıldığı mağazaya gidiyor.

İşlemleri yapılırken hanımefendiye kahve ikram ediliyor, o da kahveyi getiren görevliye 200 lira bahşiş veriyor. Ancak satış danışmanı iade süresinin geçmiş olduğunu fark edince, ürünü geri alamayacaklarını söylüyor. Buna çok kızan hanımefendi, görevliyle tartışıyor ve ortalığı birbirine katıyor.

Bununla da yetinmiyor; 200- 300 bin liralık çantaları inceleyip "Bunun sapı kötü, bunun dikişinin rengi olmamış" diye saatlerce satış danışmanlarının burnundan getiriyor. Asıl en bombası ise hanımefendinin çıkarken kahve getiren görevliye verdiği 200 lira bahşişi de geri istesi! Gerçekten inanılmaz değil mi? Sır gibi saklansa da bu kavgacı hanımefendinin kimliğini bulup yakında buradan ifşa edeceğim...



ST. MORİTZ'DE JET-SET TANITIM

sektörüne giren banka patronu Suzan Sabancı, St. Moritz'de verdiği davetle ürünlerini dünya jet-set'inden dostlarına tanıttı. Suzan Hanım'ın Gökhan Eşeli ile uzun ve sağlıklı yaşam felsefesinden ilhamla hayata geçirdiği markasının ürünlerini deneyenler arasında

Leydi Elana Foster, İtalya'nın meşhur ayakkabı markasının sahibi Guiseppe Santoni ve eşi, İtalya'nın en büyük kimya sanayicisi Fabrizio di Amato ve eşi Elizabetta, Daniella di Amato gibi isimler vardı. Suzan Hanım'ın bir yıl kendi üzerinde denediği ürünler dünya markası olma yolunda ilerliyor.



TEK CELSEDE BOŞANDI

Maalesef yeni yılda da mutsuz evlilik ve boşanma haberleri hız kesmeden devam ediyor. Yine herkesi şaşırtacak bir boşanma haberim var! Sosyal medyadan sık sık mutluluk pozlarını paylaşan tasarımcı Aslı Sipahi ile işadamı Ali Hacısüleymanoğlu'nun evliliği de tek celsede bitti.

10 aylık flörtün ardından 2022'de evlenen çift, cuma günü anlaşmalı olarak boşandı. Her seferinde eşi ile mutluluk pozlarını paylaşan Aslı Hanım, bu kez boşanma avukatı Sibel Engin ile adliye çıkışında çektirdiği fotoğrafı paylaştı. İkisinin de yolu açık olsun.



ÇOCUKLARIYLA BABA OCAĞINDA

Eşinin işi nedeniyle üç yıldır ailece Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Bey, çocukları Cem ve Alara ile Uludağ'daki baba ocağına tatile geldi. Çocukluğundan beri her kışı Uludağ'da geçiren eski milli kayakçı Aslışah Hanım, çocuklarının da iyi kayakçı olması için uğraşıyor.

Aslışah Hanım, 4.5 yaşındaki oğlu Cem'i 15 aylıkken, 3 yaşındaki kızı Alara'yı da geçen yıl kayağa başlatmıştı. Babası Ender Alkoçlar'ın otelinde tatil yapan Aslışah Hanım, bir yandan kızına ders aldırmaya devam ederken bir yandan da artık iyi kayan oğluyla zirveye çıkıp birlikte kayıyor.