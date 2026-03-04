Sosyete ve sanat dünyasının ünlülerinin oturduğu Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş'ın, yaklaşık 1 milyon doları zimmetine geçirip kaçtığını tüm Türkiye benden öğrenmişti. Büyük vurgun ile ilgili son bilgileri de benden öğrenin.

Öncelikle şunu söyleyeyim, zimmetine geçirdiği net paranın 38.5 milyon lira olduğu belirlenen ve 24 Aralık'tan bu yana firarda olan Ceyhun Baş, İstanbul'da yakalanmış. Zimmetine geçirdiği paranın büyük kısmını kumarda ve eğlencede yediği konuşulan yönetici, tutuklanıp hapse atılmış. Daha önce sitenin yönetim kurulu başkanı Osman Çarmıklı'nın, bu durumun yönetim zafiyetinden kaynaklandığını kabul edip, site yönetimi olarak 301 kat malikinin zararını karşılayacaklarını söylediğini yazmıştım.

Osman Bey, hafta sonu gerçekleşen kat malikleri toplantısında sözünün arkasında durmuş. Toplantıda, Ceyhun Baş'ın yetkisinden fazla para çekmesine izin verilen bankalara dava açtıklarını, Baş'ın üzerine kayıtlı malları haczettirdiklerini, harcayamadığı paralara da el koydurduklarını belirtmiş. Osman Çarmıklı, bir kez daha kat maliklerine hiçbir şekilde bu durumun yansıtılmayacağının sözünü vermiş. Bence site sakinleri çok şanslı, Osman Çarmıklı sayesinde bu durumdan zararsız kurtulacaklar.



KIZ TARAFI DA ONAY VERDİ

İlk eşinden 2016'da boşandıktan sonra kalbine kilit vuran Zeynep Yılmaz, Aralık 2023'te Bülent Ciritçi ile flört etmeye başlamıştı. Mutlulukları parmakla gösterilen aşıklar, önceki akşam Zeynep Hanım'ın annesi Sumru Yılmaz'ın evindeki aile iftarındaydı.

Yaklaşık 15 aile üyesinin olduğu iftarda, Bülent Ciritçi'nin de olması, aileye kabul edildiğinin kanıtı.

Bu arada Zeynep Yılmaz, Bülent Bey'in aile büyükleri ile tanışmak için ilişkilerinin altıncı ayında Adana'ya gitmişti. Bülent Bey, müstakbel kayınvalidesi Sumru Hanım ile ne zaman tanıştı bilmiyorum ama aralarının çok iyi olduğunu duyuyorum.



LONDRA'DA TİYATROYA DÖNDÜ

Bir süredir İngiltere'de yaşayan oyuncu İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü oyunu "Liste" (The List) ile Londra'da tiyatro sahnesine döndü.

Tek perde ve 55 dakika boyunca sahnede tek başına olan usta oyuncu, önceki akşam gerçekleşen Londra prömiyerindeki performansıyla ayakta alkışlandı. Yıllar sonra hem Türkçe hem de İngilizce oynayacağı tek kişilik bir oyunla yeniden sahnede olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen İnci Türkay, oyununu 13– 14 Mart'ta Ankara'da, 29 Mart'ta da İstanbul'da sahneleyecek.



İYILIK KANLARINDA VAR!

İş kadınları önceki gün anlamlı bir iftar davetinde bir araya geldi. Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TUDİP), Kızılay yararına iftar daveti verdi. "İyilik Kanımızda Var" anlayışıyla yola çıkan TÜDİP, iş ve cemiyet hayatının yardımsever isimlerini aynı masada buluşturdu.

TÜDİP Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak ve yönetim kurulu üyesi Aslı Sarar Aydın öncülüğünde gerçekleşen iftarın ev sahipliğini ise Emrullah Turanlı ile kızı Ezgi Turanlı üstlendi. İftarın geliri Kızılay'a bağışlanırken Kızılay Başkanı Burcu Kösem de bir konuşma yaparak iş kadınlarına teşekkür etti.