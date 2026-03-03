Sıkı durun; bir haftalık aranın ardından yine bomba bir haberle yazılarıma başlıyorum... 29 yıllık eşi Kemal Gülman ile tam dokuz yıl süren boşanma davası Aralık 2022'de sonuçlanan sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman da yıllar sonra yeni bir beraberliğe yelken açtı. Evet, yanlış okumadınız... Bir süredir kulislerde, Feryal Hanım'ın hayatında biri olduğuna dair duyumlar alsam da, kim olduğunu öğrenememiştim.

Sonunda Feryal Hanım'ın yıllar sonra kalbini açtığı beyefendinin kim olduğunu öğrendim: İşadamı Ali Kösedağ. Geçen hafta birlikte bir davet katılan Feryal Hanım ile Ali Bey, gecenin en çok konuşulan ismi olmuş. Feryal Gülman ile Ali Kösedağ'ın, sevgi ve saygıya dayılı seviyeli bir birliktelik yaşadıkları konuşuluyor. Bu arada çiftin çevreleri de onları birbirlerine çok yakıştırıyormuş. Umarım mutlulukları daim olur.



HEM ÇALIŞACAK HEM GEZECEK

40 yıl aradan sonra 'Zengin Mutfağı' ile tiyatro sahnesine dönen ve altı yıl kapalı gişe oynadığı oyunuyla 10 Haziran'da son kez sahneye çıkan Şener Şen, sinema ve tiyatro kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Aralık ayında, tiyatro oyunundaki sponsorunun ısrarları nedeniyle 84 yaşındaki usta oyuncunun tekrar tiyatro sahnesine dönebileceğini yazmıştım; yazdığım gibi de oldu.

En büyük hayali emekli olup dünyayı gezmek olan usta oyuncu, ısrarlara boyun eğip mutfağa geri dönmeye karar verdi. Bu arada sahneye çıkacakmış ama boş tarihlerinde de dünyayı gezmeye devam edecekmiş.



BİR EVLİLİK DAHA BİTTİ

Beşiktaş Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve duayen işletmeci Göksel Sunter, bir kez daha 'Bekarlar Kulübü'nün üyesi oldu! Göksel Sunter ile bir yıl flört ettiği ve 2010'da nikah masasına oturduğu üçüncü eşi Hande Zaman boşanmış.

2012 yılında, kendisini 18 yıl aradan sonra ikinci kez baba yapan Hande Hanım ile boşanma nedenlerini öğrenemedim ama kavga-gürültü etmeden medeni bir şekilde boşanmayı başarmışlar. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun.



KISA FİLME BÜYÜK ALKIŞ

Fadik Sevin Atasoy, geçen ay usta oyuncu Tamer Levent ile birlikte, ressam ve heykeltıraş Umut Nur Sungur'un tablosunu sahnede canlı bir performansa dönüştürerek resim, söz ve sahnenin iç içe geçtiği etkileyici bir anlatı sunmuştu. Ünlü oyuncu, son olarak senaryosunu kaleme aldığı, yönettiği ve oyuncu olarak yer aldığı "Juliet'in Yolculuğu' adlı kısa filmiyle karşımıza çıktı.

Şehir dışında olduğum için önceki gün gerçekleşen özel gösterimine gidemedim ama gidenlerin söylediğine göre Fadik Sevin Atasoy yine süper bir işe imza atmış; bravo...