Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay, pazartesi günü anneleri Yücel Boronkay'ı kaybetmenin acısını yaşadı.

Ancak kardeşlerin, salı günü annelerini toprağa verip, evinde okuttukları duanın ardından büyük bir şok yaşadıklarını öğrendim! Kardeşler, yıllardır yatalak olan fakat hiçbir rahatsızlığı bulunmayan annelerinin ani ölümüne şaşırsalar da otopsi yaptırmak istememişler. Ancak Selin Boronkay merak edip duanın ardından annesinin odasındaki kamera görüntülerini izlemiş.

Annesine bakan hemşirenin annesini yere düşürdüğünü görmüş. Korkup evdekilere haber vermeyen hemşire, Yücel Hanım'ı kendi başına yatağa koymaya çalışırken birkaç kez daha düşürmüş ve birinde Yücel Hanım'ın kafası yatağın demirine çarpmış. Bunu gören Selin Boronkay, anında karakola gidip hemşireden şikayetçi olmuş.

Dün de savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Bakalım savcılık, delilleri incelikten sonra hemşire hakkında Yücel Boronkay'ın ölümüne sebep olmaktan dava açacak mı? Annelerinin eceliyle değil de hemşire yüzünden öldüğü kanıtlanırsa Boronkay kardeşlerin yıkılacağına eminim. Allah'tan Yücel Hanım'a rahmet kızlarına da sabır diliyorum.



OTELİNİ TİYATROYA ÇEVİRDİ

Ünlü işkadını Demet Sabancı Çetindoğan, bu ramazanda da Beyoğlu'ndaki otelinde özel bir kültür-sanat etkinliğine imza atıyor. "Ramazan Akşam Tiyatrosu" programını bu yıl ikinci kez sanatseverlerle buluşturan Demet Hanım, otelinin balo salonunu tiyatro sahnesine dönüştürdü.

Tiyartomig ve Tiyatrose topluluklarının sahnelediği klasik tiyatro oyunları 24 Şubat'ta perde açtı ve iftar sonrası saat 21.00'de seyircilerle buluşmaya devam ediyor. 9 Mart'ta "Bir Delinin Hatıra Defteri", 13 Mart'ta da "İnsancıklar" sahnelenecek. İftar sonrası için çok güzel bir etkinlik, aklınızda olsun.



BİR ANNENİN HAKLI SERZENİŞİ

Oyuncu ve sunucu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, kızları hakkında sosyal medyada kendisine gelen mesajlardan birini paylaşmış ve gerçekten haklı bir serzenişte bulunmuş. Mesajı yazan, televizyonda gördüğü çocuklarının kilosunu konu etmiş ve Seda Çınar'ı eleştirmiş. Seda Hanım'ın çocuklarıyla ne kadar ilgilendiğini bu kadar neler yaptığını bilmeden böyle bir eleştiride bulunmak ne kadar ayıp.

Seda Hanım onları yazana ne dese haklı. Merak etmeyin, Seda Hanım, çocuklarını sizden çok düşünüyordur. Çocuk bir annenin en hassas yanıdır, bu kadına söz söylemeye, hele bilip bilmeden eleştirmeye kimsenin hakkı yok.



YENİ KOLEKSİYONU ÖNCE ÜNLÜLER GÖRDÜ

Dünyaca ünlü İsveçli moda markası, özel koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı. Cesur, eksantrik ve neşeli ruhunu yansıtan etkileyici bir sunumla davetlilerle buluşan koleksiyonu ilk görenler arasında Saadet Işıl Aksoy, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Ulusoy, Yüsra Geyik ve Gülsim Ali gibi pek çok isim vardı.

Markanın Yunanistan ve Türkiye Pazarlarından Sorumlu Moda İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran'ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe katılan konuklar koleksiyon parçalarını yakından inceleme fırsatı buldu. Bu arada birçok ünlü konuğun davete, markanın tasarımlarıyla katılması dikkat çekiciydi.