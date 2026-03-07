Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Bu özel gün için, farklı sektörlerde başarıyla öne çıkan ve yurtdışında da adlarından söz ettiren güçlü kadınlarımızdan, kariyerinin başındaki genç kadınlara tavsiyeler istedim. Oya Eczacıbaşı, Suzan Sabancı, Zeynep Fadıllıoğlu, Ece Şirin, Fadik Sevin Atasoy, Şahika Ercümen, Senur Akın Biçer ve Nisa Ersoy gibi her daim gururla takip ettiğimiz isimlerden genç kadınlara ilham verici mesajlar aldım. Bu vesileyle ben de bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İşte o güçlü kadınlarımız ve genç kadınlara tavsiyeleri...







OYA ECZACIBAŞI

Korkmayın, çekinmeyin

Genç kadınlara, geliştirilmesi gerektiğini düşündükleri alanlarda sorumluluk almaktan çekinmemelerini önerebilirim. Kendi yolunu çizmenin, fark yaratmanın en güçlü anahtarı olduğuna inanıyorum. Hata yapmaktan korkmayın, her deneyim sizi güçlendirir.







SUZAN SABANCI

Zamanı iyi yönetin

Genç kadınlara ilk söyleyeceğim şey şu; zamanınızı iyi yönetin. Bu bir detay gibi görünür ama aslında büyük bir fark yaratır. Özellikle kadınlar için zaman yönetimi çoğu zaman oyunun kurallarını değiştirir. İkinci olarak, fikir alışverişinden korkmayın. Aynı düşünen insanlarla değil, farklı düşünen insanlarla büyürsünüz. Çeşitlilik bir "slogan" değil, gerçek bir güç kaynağıdır. Ve son olarak: Kendinize yatırım yapmaktan vazgeçmeyin. Farklı bakış açılarıyla beslenen bir kariyer hem daha sağlam hem daha zengin ilerler. Dünya büyüyor, karmaşıklaşıyor. Siz de onunla birlikte büyüyün.







ZEYNEP FADILLIOĞLU

Dünyayı deneyimleyin

Genç kadınlara en büyük tavsiyem, kendilerine zaman tanımaları ve dünyayı deneyimlemekten çekinmemeleri olur. Sabır, cesaret ve inançla ilerleyen kadınlar, zaman içinde kendi alanlarını doğal bir biçimde oluşturur ve çevrelerine ilham verir.







ECE ŞİRİN

Çevrenizi bilinçle seçin

Hayat, başkalarının senin için yazdığı bir hikâye değil; senin kaleminden çıkan bir destandır. Bu yüzden genç kadınlara ilk söylediğim şey şu: Kendinize şu soruyu sorun; "Kim olmak istiyorum? Hayatım nasıl bir hikâye anlatsın istiyorum?" Cevabınızı bulduğunuz an, kendi mitinizi yazmaya başlarsınız. Her mitin bir kahramanı vardır. Ve evet, o kahraman sizsiniz. Kahraman olmak mükemmel olmak değildir; hayallerinin peşinden ilerlemeyi seçmektir. Çevrenizi bilinçle seçin; sizi küçülten değil, büyüten insanlarla yürüyün.







FADİK SEVİN ATASOY

Hakkını verin

Her birey kendi yolculuğunu yaşar. O yüzden tavsiye veremem ama 'ben nasıl yapıyorum'u kısaca söyleyebilirim. Benim için 'Hakkını vermek' terimi hep çıkış noktası olmuştur. İnsan olmanın, yaşamanın, varoluşun ve sanatının hakkını vermek... Bedenimiz tabii ki kıymetli onu sağlıklı tutmak ve özen göstermek de... Ama gerçek güzellik bilgi ile donatılmış bir zihin ve şefkat dolu bir yürektir benim için. Öğrenmek, gelişmek, hem kendinin hem de başkalarının hakkını vermek konusundaki özen benim için çok değerli.







ŞAHİKA ERCÜMEN

Kendi yolunuzu seçin

Her genç kadına şunu söylemek isterim: Hayaliniz ne kadar derinse, nefesiniz de o kadar güçlü olsun. Çünkü derinlik korkulacak bir yer değil; keşfedilecek bir alan. Toplum bazen kadınlara sınırlar çizebilir, ama o sınırların çoğu zihinlerde.

Kendi yolunuzu seçmekten korkmayın. Disiplin, sabır ve inanç bir araya geldiğinde gerçekten büyük kapılar açılıyor.







SENUR AKIN BİÇER

Gücünüzün farkına varın

Parmak izlerimiz gibiyiz; eşsiziz ve her birimizin kendine has, ışığı, sesi, rengi var... Sahip olduğumuz bu özellikleri zenginlik olarak görüp kendi ışığımızı dünyaya yaymanın kendimize ve dünyaya iyi geleceğine inanıyorum. Hayal kurmaktan vazgeçmemek, korksak da adım atma cesaretini göstermek, kendi hikayemizin başrolünü tam da kendimize yakışır şekilde oynamak, gücümüzün farkında olmak ve gücümüze sahip çıkmak... Her anıyla yaşanmış bir hayat için aklıma ilk gelenler bunlar...







NİSA ERSOY

Vazgeçmeyin

Gençler hayal kurmaktan, umut etmekten vazgeçmemeli... Ama daha da önemlisi rehber olarak seçtikleri bizlerin, sorumlu ve ilkeli davranışları onların önünü açarak, geleceğe ışık tutabilir. Tüm bu deneyimlerden yansıyanlar gençlerin hayallerine giden yola ilham kaynağı olabilir. Bizim gibi figürlerin görevi, toplumsal faydayı önceliğe koyarak birikimleri gelecek nesillere aktarmak olmalı.







