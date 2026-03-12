İstanbul gece hayatının hızlılarından, ayakkabı devinin veliahdı Mahmut Uğur Ziylan, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamasıyla 29 Aralık'ta tutuklanmıştı. Öğrendim ki, Mahmut Bey'in yaklaşık 70 gün süren hapis cezası önceki gün son bulmuş ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış.

Ayrıca bir detay da öğrendim; meğer Mahmut Bey, doğum gününden bir gün önce tutuklanmış ve 60. yaşına cezaevinde girmiş. 60. doğum gününü hayatı boyunca unutmayacaktır herhalde. Bu arada karda yürüyüp izini belli etmeyenlerden biri olan Mahmut Uğur Ziylan'ın, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanması ailesinde çok büyük bir tepkiye yol açmış. Özellikle ağabeyi Mehmet Ziylan, ailesinin adını bu tip işlere karıştırdığı için kardeşine çok kızgınmış. Umarım Mahmut Uğur Ziylan bir daha ne böyle yüz kızartıcı bir suça adını karışır ne de ailesinin adına leke sürer...



MÜZEDE DANS ATÖLYESİ BAŞLIYOR

Oya Eczacıbaşı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu İstanbul Modern'de cuma günleri İGA ART ile artık daha uzun! Müzeciliğin yanı sıra çocuklara sanat eğitimini de kendine misyon edinen müze, cuma akşamları da sanata ve dansa açılıyor.

İGA İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat platformu İGA ART desteğiyle hayata geçen 'Uzun Cuma' etkinlikleri, dans başta olmak üzere farklı sanatsal ifade biçimlerine yer vererek izleyicilerle etkileşimli bir bağ kurmayı amaçlıyor. Bu cuma gerçekleşecek ilk etkinlik: Solo caz dans... Atölyeye, müze bileti olan ziyaretçiler rezervasyon yaptırarak katılabiliyor, bilginize...



TASARIMLARI BİR MÜZEYE DAHA GİRDİ

Ayşe ve Ece Ege kardeşlerin Paris'te kurdukları moda markasının tasarımları müzeleri süslemeye devam ediyor. Markalarıyla modayı mimari bir sanat formuna dönüştüren kardeşlerin ikonik tasarımları,

Amerika'dan Rusya'ya, Fransa'dan İngiltere'ye dünyanın en prestijli müzelerinin daimi koleksiyonlarına dahil edilerek ölümsüzleştiriliyor. Ege kardeşlerin bu küresel yolculuğun yeni adresi Amerika Kolarado'daki Denver Sanat Müzesi oldu. Müzede, "Istanbul Contrast" koleksiyonundan dört heykelsi tasarımları sergilenen ve başarıları ile her daim göğsümüzü kabartan kardeşlere kocaman bir alkış.



İFTARDA ANLAMLI MÜZAYEDE

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimleri, ünlü müzayedeci Uğur Batur'un Mehmetçikler yararına düzenlediği özel iftar davetinde bir araya geldi. Konukların oruçlarını açıp iftarını yapmasının ardından Uğur Batur sahneye çıktı ve Mehmetçikler için yardım müzayedesi başlattı.

İftara katılan ünlü isimler, bu özel gece için bağışlanan eserleri adeta kapıştı. Böylece Mehmetçikler için ciddi bir bağış toplanmış oldu. Ramazan ayında, yardım amacıyla ünlü isimleri bir araya toplayan Uğur Batur'un gönlüne sağlık.