Aralık 2024'te tatile gittiği Kosta Rika'da geçirdiği kazada ölümden dönen ve "İkinci hayatıma başladım" diyen Elif Dürüst, yeni hayatında kendini baştan inşa etti! 25 Mayıs'ta 56'ıncı yaşını dolduracak olan Elif Hanım'ın New York'ta bıçak altına yattığını duydum.

Elif Hanım'ın kendisini emanet ettiği doktoru çok tanıdık bir isim: Kardashian kardeşler ve Kendall Jenner'in annesi Kris Jenner'ın estetikçisi Steven Levine. 70 yaşındaki Kris Jenner'ı, kızlarından bile genç bir görünüme kavuşturan dünyaca ünlü estetik cerrahın sihirli eli Elif Hanım'a da değmiş.

Elif Hanım geçen ay New York'a gidip Levine'ye ameliyat olmuş. Şimdi evinde nekahat dönemini geçiriyormuş. Bugünlerde sosyetede herkes Elif Hanım'ın yeni görünümünü merak ediyor, "Bir an önce iyileşip ortaya çıksa da Steven Levine'nin maharetini görsek" diye bekliyorlar. Elif Dürüst'teki değişiklikleri ben de çok merak ettim doğrusu, 20'lik bir genç kız gibi karşımıza çıkarsa şaşırmam.



OĞLU BOYUNU GEÇMİŞ

Bir dönemin hızlısı başarılı mimar Moris Kohen, iki yıl flört ettiği meslektaşı Pınar Hacıarifoğlu ile eylül ayında Bodrum'da evlenmişti. Çiçeği burnunda evlileri hafta sonu Bebek'te gördüm; yanlarında da kendilerinden uzun bir genç vardı.

Meğer o delikanlı, Moris'in 8.5 yıl evli kalıp 2019'da boşandığı Merve Kotil'den olan oğlu Cem'miş. 28 Aralık 2011'de, anne-babasına 'yeni yıl hediyesi' olarak dünyaya gelen Cem, kocaman bir delikanlı olmuş. Üçü birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken çok keyifli görünüyorlardı. Zaten duydum ki, Cem'in, babasının yeni eşi Pınar Hanım ile arası gayet iyiymiş.



ÖZEL GÜNÜ TATİLLE KUTLADILAR

Cemiyet hayatından sekiz kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte kutladı. Arzu Kaprol, Tuvana Büyükçınar Demir, Ayşegül Çoruhlu, Banu Altun, Şebnem Buhara, Pınar Taşdemir, Jülide Ateş ve Ahu Orakçıoğlu, kadınlara adanmış bu özel günü kutlamak için hafta sonunda

Kazdağları'ndaki bir otele gittiler. Cemiyet hayatının ünlü kadınları, o otelde, hem Kadınlar Günü'nü kutladı hem de birlikte doğayla iç içe iki gün geçirdi.



MİKA-DER'DEN YARDIM İFTARI

Devlet koruması altındaki çocuklarımızı geleceğe daha eğitimli hazırlamak için çalışan Minik Kalplerle Ele Ele Derneği (Mika-Der), önceki akşam yardım amaçlı bir iftar daveti düzenledi. Dernek başkanı Arzu Çebi'nin ev sahipliği yaptığı iftar davetine yaklaşık 200 kişi katıldı.

Katılanlar arasında Arzu Sabancı, Eser Bayraktar, Zara, Beril Miskavi, Ayşen Çebi, Çağla Bostancı, Neslihan Torun, Dida Kaymaz ve Begüm Tacir gibi cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü isim de vardı. Aynı sofrada buluşarak hem iftar yaptılar hem de depremzede öğrencilerin eğitimine destek oldular. Emeği geçenlerin gönlüne sağlık...