

Dünya çapında en güçlü kadın figürlerden biri olan Dr. Maye Musk, Destek Yayınları'ndan çıkan kitabını tüm davetliler için tek tek imzaladı.

Zarafeti, cesareti ve çok yönlü başarı hikayesiyle dünyanın en ilham verici kadınlarından biri olan, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın annesi Dr. Maye Musk İstanbul'da.

"Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabının imza günü için gelen Musk, önceki gün Şamdan Plus Dergisi'nin ev sahipliğinde, D&R ve Destek Yayınları iş birliğiyle İstanbul'un ilham veren ve güçlü kadınlarıyla buluştu.

78 yaşında olan dünyaca ünlü model, beslenme uzmanı ve yazar Dr. Maye Musk, CVK Park Bosphorus'taki bu özel buluşmada önce söyleşiye katıldı ve yaşam yolculuğunu, kariyerini, anneliğini ve dünya çapında büyük ilgi gören kitabının ardındaki ilham verici hikayeyi davetlilerle paylaştı.

Daha ilk andan itibaren samimi tavrı ve yüksek enerjisiyle salonun atmosferini değiştiren Musk, sorulara yalnızca içtenliğiyle değil, hayatın içinden gelen tecrübeleriyle de yanıt verdi ve herkesin gönlünde taht kurdu.



KANSERİ YENEMEDİ

Son dönemde, ayrılık ve boşanma haberlerinin yerini maalesef vefat haberleri aldı! Önce dahi reklamcı Alinur Velidedoğlu, ardından da 'Tarihin Bilgesi' İlber Ortaylı'nın vefatına üzülürken, önceki gün de işadamı Sinan Gürsoy'un vefat haberi geldi!

Herkesin iyi kalbi ve yardımseverliği ile tanıdığı Gürsoy'un bir süredir karaciğer kanseri ile boğuştuğunu, geçtiğimiz hafta da ağırlaştığını duymuştum. Bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek Sinan Gürsoy'a Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.