Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bülent Cankurt Maye Musk İstanbul’a geldi ilham veren kadınlarımızla buluştu
İletişim Bilgileri
BÜLENT CANKURT
18 Mart 2026, Çarşamba

BÜLENT CANKURT

Maye Musk İstanbul’a geldi ilham veren kadınlarımızla buluştu


Dünya çapında en güçlü kadın figürlerden biri olan Dr. Maye Musk, Destek Yayınları'ndan çıkan kitabını tüm davetliler için tek tek imzaladı.

Zarafeti, cesareti ve çok yönlü başarı hikayesiyle dünyanın en ilham verici kadınlarından biri olan, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın annesi Dr. Maye Musk İstanbul'da.

"Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabının imza günü için gelen Musk, önceki gün Şamdan Plus Dergisi'nin ev sahipliğinde, D&R ve Destek Yayınları iş birliğiyle İstanbul'un ilham veren ve güçlü kadınlarıyla buluştu.

78 yaşında olan dünyaca ünlü model, beslenme uzmanı ve yazar Dr. Maye Musk, CVK Park Bosphorus'taki bu özel buluşmada önce söyleşiye katıldı ve yaşam yolculuğunu, kariyerini, anneliğini ve dünya çapında büyük ilgi gören kitabının ardındaki ilham verici hikayeyi davetlilerle paylaştı.

Daha ilk andan itibaren samimi tavrı ve yüksek enerjisiyle salonun atmosferini değiştiren Musk, sorulara yalnızca içtenliğiyle değil, hayatın içinden gelen tecrübeleriyle de yanıt verdi ve herkesin gönlünde taht kurdu.

KANSERİ YENEMEDİ
Son dönemde, ayrılık ve boşanma haberlerinin yerini maalesef vefat haberleri aldı! Önce dahi reklamcı Alinur Velidedoğlu, ardından da 'Tarihin Bilgesi' İlber Ortaylı'nın vefatına üzülürken, önceki gün de işadamı Sinan Gürsoy'un vefat haberi geldi!

Herkesin iyi kalbi ve yardımseverliği ile tanıdığı Gürsoy'un bir süredir karaciğer kanseri ile boğuştuğunu, geçtiğimiz hafta da ağırlaştığını duymuştum. Bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek Sinan Gürsoy'a Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >